Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta è raffigurato durante la 75a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità presso la sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera, domenica 22 maggio 2022 (Salvatore de Nulvi/Keystone via CFP)

Il Kenya e la Sierra Leone hanno firmato lunedì sette accordi bilaterali dopo i colloqui a Nairobi guidati dalle delegazioni guidate dal presidente Uhuru Kenyatta e dal suo omologo sierraleonese in visita Julius Maada Bio.

Il presidente Bio è arrivato a Nairobi sabato sera per iniziare una visita ufficiale di cinque giorni nel paese dell’Africa orientale.

Lunedì è stato ricevuto dal presidente Kenyatta presso la residenza presidenziale, dove hanno tenuto colloqui bilaterali su varie questioni.

I sette accordi dovevano stabilire memorandum d’intesa sulle consultazioni politiche e diplomatiche. commercio e investimenti; cooperazione nel settore del turismo faunistico; uguaglianza di genere ed emancipazione femminile; cooperazione nel campo della cultura e delle arti; Cooperazione nel campo della gioventù. E l’istituzione di un comitato misto per la cooperazione.

Domenica, il presidente Pew ha partecipato ai festeggiamenti in occasione della Giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite, una giornata designata dalle Nazioni Unite per rendere omaggio al contributo del personale civile e in uniforme al lavoro dell’organizzazione e onorare i quasi 4.200 soldati di pace che hanno perso la vita . Ha operato sotto la bandiera delle Nazioni Unite dal 1948.

Il leader della Sierra Leone sarà l’ospite principale delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza del Kenya il 1 giugno.