Jude Bellingham: la UEFA indagherà sul gesto del centrocampista inglese dopo il gol contro la Slovacchia | notizie di calcio

La UEFA aprirà un'indagine su Jude Bellingham dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Slovacchia nella finale di Euro 2024 di domenica.

Resta inteso che l'organo di governo sta esaminando un presunto gesto di Bellingham a seguito del drammatico pareggio al 95' a Gelsenkirchen.

Una dichiarazione della UEFA afferma: “L'ispettore etico e disciplinare della UEFA condurrà un'indagine disciplinare su una possibile violazione delle regole fondamentali di condotta decente da parte di un giocatore dell'EFL, Jude Bellingham, presumibilmente avvenuta nell'ambito di questa partita”.

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile

Gary Neville ammette che la straordinaria rovesciata di Jude Bellingham contro la Slovacchia ha salvato l'Inghilterra



Bellingham ha risposto ai suggerimenti fatti alla panchina slovacca, scrivendo sulla X: “Getto di scherzo interno verso alcuni amici intimi presenti alla partita.

“Nient’altro che rispetto per il modo in cui ha giocato stasera la squadra slovacca”.

Il calcio in bicicletta di Bellingham è avvenuto pochi secondi prima della partita e ha portato la partita ai tempi supplementari. Harry Kane ha aggiunto un secondo gol per organizzare sabato un incontro con la Svizzera nei quarti di finale.

Quale punizione dovrà affrontare Bellingham?

Café Solicul, corrispondente principale di Sky Sports News:

“Jude Bellingham è potenzialmente in grossi guai e potrebbe avere qualche spiegazione da dare. La UEFA ha annunciato che stanno indagando sulle accuse secondo cui avrebbe compiuto un gesto offensivo dopo aver segnato il gol.

Subito dopo la partita, Bellingham ha pubblicato su X quello che ha definito uno “scherzo interno” sugli amici e ha dichiarato di non avere altro che rispetto per il modo in cui ha giocato la squadra slovacca.

“Sembrava guardare di traverso, toccarsi il viso e fare questo gesto.

“Se la UEFA lo ritenesse colpevole, potrebbe subire una squalifica o una multa o entrambe. Ma penso che sia improbabile che venga squalificato per qualche partita in questo torneo non vi è alcuna garanzia che l'indagine sarà completata prima della fine del torneo, tra due settimane.

“Cinque anni fa, in una partita di Champions League, Cristiano Ronaldo giocava per la Juventus, e un organo disciplinare della UEFA decise che aveva compiuto anche un gesto offensivo, simile al gesto che Bellingham avrebbe fatto a Ronaldo non era stato squalificato. Ha ricevuto una multa: “Sono 20mila euro, quindi c'è un precedente per questo genere di cose”.

Kane: Bellingham ha salvato l'Inghilterra dal torneo

Capitano dell'Inghilterra Harry Kane SU ITV Sport:

“Questo è il desiderio e la posizione dei ragazzi e di tutte le persone coinvolte.

“Per un momento sembrava difficile, ma bisogna andare avanti. Stiamo lavorando su molti dettagli durante tutta la settimana e due giorni fa abbiamo fatto un tiro lungo.

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile

Jude Bellingham risponde alle critiche sue e dell'Inghilterra dopo che il suo gol contro la Slovacchia ha contribuito ad assicurarsi un posto nei quarti di finale di Euro 2024.



“Abbiamo detto che potremmo averne bisogno, quindi dobbiamo essere pronti a tutto, e Judd ha fatto quello che fa. Un obiettivo incredibile. Ha mantenuto vivo il nostro campionato.

“Tutto quello che posso dire è il supporto straordinario. So che i tifosi a casa si sarebbero divertiti. Che vittoria fantastica.

READ สตรี - อะแมนดา กอร์แมน กวีน้อยในพิธีสาบานตน ‘โจไบเดน’ผู้นำสหรัฐ Utilizza il browser Chrome per un lettore video più accessibile

Jude Bellingham ha segnato una splendida rovesciata al 95' minuto, mandando la partita dell'Inghilterra contro la Slovacchia ai supplementari e scatenando scene di festa in tutto il paese.



Informazioni sul gol di Bellingham: “Penso che sia uno dei migliori nella storia del nostro Paese.

“Che giocatore è, lavora duro per la squadra e si è parlato molto di lui negli ultimi giorni, ma ha dimostrato quello che può fare.

“Nei grandi momenti, lui si fa avanti ed è quello di cui abbiamo bisogno.”