Jorge Santos difende J.D. Vance che presumibilmente veste abiti femminili e dice di non essere una drag queen

Giorgio Santos Lui difende J.D.Vance Mentre affronta le accuse di essersi travestito da donna mentre era alla facoltà di giurisprudenza… George dice che una cosa è chiara, e sicuramente non è correlata al trascinamento.

Il deputato repubblicano deposto racconta a TMZ… le presunte foto che emergono Donald TrumpVestito con una parrucca bionda e una gonna, il suo compagno di corsa sembra più un fan del travestitismo che una reginetta di bellezza.



George, ovviamente, ha dovuto affrontare uno scandalo simile… quando un suo ex amico in Brasile glielo ha detto Ho pubblicato una vecchia foto Dai suoi giorni come attore drag.

La differenza è che… George dice di essere stato un vero e proprio drag queen quando era adolescente… e le foto di Vance sembrano più uno stupido costume di una festa in casa del college.

Dal punto di vista di George…se queste foto mostrano regine di bellezza, allora gli uomini di “RuPaul's Drag Race” sono donne vere.

Vance non ha commentato le foto…e George non è sicuro che questa sia la migliore strategia politica in questo caso.

Il consiglio di George a Vance… Ammettilo e attacca la sinistra politica per aver tentato di screditarlo e dipingerlo come una drag queen, in un momento in cui la sinistra si batte per la protezione legale delle drag queen.

George è particolarmente qualificato su questo argomento… e ci spiega perché Vance non deve preoccuparsi di Trump qui.