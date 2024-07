Joe Biden “rimane in corsa”, ma la sua candidatura per la rielezione a presidente degli Stati Uniti contro Donald Trump è in bilico

L’ultimo tentativo di Joe Biden di lasciarsi alle spalle un dibattito disastroso non è riuscito a mettere a tacere le voci

È stato:

Sabato la candidatura di Joe Biden per la rielezione a presidente era in bilico, dopo che il suo ultimo tentativo di lasciarsi alle spalle un disastroso dibattito non è riuscito a mettere a tacere le voci che lo spingevano a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

I mormorii di opposizione all'interno del suo Partito Democratico – nel caso di cinque singoli rappresentanti alla Camera dei Rappresentanti – si sono trasformati in richieste dirette al ritiro. Un certo numero di importanti donatori hanno minacciato di tagliare i finanziamenti se Biden insistesse a mantenere la rotta.

“Non credo che il presidente sia in grado di condurre una campagna efficace e di vincere contro Donald Trump”, ha detto sabato Angie Craig, l’ultimo membro democratico della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a rompere i ranghi.

Domenica il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries terrà un incontro virtuale con gli alti rappresentanti del Partito Democratico per discutere la migliore soluzione da seguire, e secondo quanto riferito anche il senatore democratico Mark Warner starebbe lavorando per tenere un forum simile nella Camera alta.

In un'intervista televisiva di venerdì annunciata come cruciale, la strategia di Biden è stata quella di negare il calo dei sondaggi e le preoccupazioni sulla sua forma fisica e mentale derivanti dalla sua scarsa prestazione contro il rivale Donald Trump.

Trump ha attribuito il fallimento del dibattito a un forte raffreddore e ha insistito sul fatto che quanto accaduto è stato solo una “brutta notte” e non la prova del peggioramento della sua salute e delle capacità cognitive. Trump, 81 anni, era fermamente convinto che non avrebbe ceduto alle pressioni per porre fine alla sua campagna.

“Se Dio Onnipotente scendesse e dicesse: ‘Joe, esci dalla corsa’, io sarei fuori dalla corsa”, ha detto. “Ma il Signore Onnipotente non scenderà”.

Tuttavia, le richieste di un minore intervento divino sembrano rafforzarsi.

Opposizione interna

Il team della campagna di Biden, tuttavia, sta andando avanti, con due eventi in programma in Pennsylvania domenica e visite in altri stati indecisi più avanti nel mese.

In una manifestazione in Wisconsin prima dell'intervista di venerdì, Biden ha tenuto un discorso potente ed energico, dichiarando inequivocabilmente: “Resto in corsa. Batterò Donald Trump”.

Poi è arrivata l’intervista con la ABC, che sembrava improbabile che dissipasse le preoccupazioni dei critici che affermano che Biden – lungi dall’essere un gobbo – potrebbe avere difficoltà a comunicare.

Alcune delle sue risposte erano esitanti, tortuose e difficili da comprendere, anche se cercava di evitare domande sulla sua intelligenza e respingeva l’idea che il suo partito prendesse in considerazione la possibilità di sostituirlo.

La campagna di Biden ha dovuto affrontare un altro piccolo incendio da spegnere sabato dopo che è emerso che la Casa Bianca ha fornito le domande per le interviste che il presidente ha rilasciato venerdì a due stazioni radio in cravatta nera.

Perso di vista?

In un editoriale della CNN, lo stratega democratico David Axelrod ha suggerito che Biden si sta impegnando nella “negazione, illusione e sfida”.

“La posta in gioco è alta come la descrive Biden”, ha scritto Axelrod nell’articolo pubblicato sabato “E se ci crede, come penso, alla fine farà ciò che il dovere e il patriottismo richiedono, e si farà da parte”.

“Se non lo farà, sarà l’età di Biden, non il vuoto morale di Trump, a dominare il resto di questa importantissima campagna e a offuscare l’eredità storica del presidente”.

Nel frattempo, Trump ha sarcasticamente suggerito che Biden dovrebbe “ignorare i suoi numerosi critici e andare avanti in modo rapido e aggressivo”.

“Dovrebbe essere acuto, preciso ed energico, proprio come lo era nel dibattito”, ha detto sabato il candidato repubblicano in un post sui social media.

Per ora, i democratici stanno cercando di tenere a freno il malcontento latente nei confronti del loro leader, almeno in pubblico.

Ma con le elezioni a soli quattro mesi di distanza, qualsiasi mossa per sostituire Biden come candidato dovrebbe avvenire il prima possibile, e le riunioni dei massimi democratici al Congresso nei prossimi giorni saranno esaminate attentamente per individuare eventuali segnali di un’insurrezione più aperta.

Nel frattempo, la strategia di Biden e del suo team elettorale sembra essere quella di resistere fino alla fine della crisi.

Il prossimo test importante sarà una conferenza stampa prevista giovedì durante il vertice dei leader della NATO a Washington.

Quando in un'intervista alla ABC gli è stato chiesto perché non si fosse sottoposto a un esame neurologico indipendente, Biden ha affermato che il ruolo del presidente degli Stati Uniti significava sottoporsi a una costante valutazione mentale.

“Faccio un test cognitivo ogni giorno”, ha detto. “Non sto solo conducendo una campagna, sto governando il mondo”.

