Joe Biden può essere nominato presidente degli Stati Uniti per un secondo mandato? Gli esperti sanitari criticano la discriminazione basata sull’età

I test cognitivi potrebbero aiutare Trump e Biden a confutare le speculazioni sulle loro capacità mentali, hanno detto gli esperti

Washington:

Mentre gli errori verbali di Joe Biden, la voce tremante e altri segnali preoccupanti gettano intensi riflettori sull’acutezza mentale del presidente degli Stati Uniti, gli esperti sanitari hanno invitato lui e il suo rivale Donald Trump a superare ulteriori test cognitivi, anche se hanno messo in guardia dal saltare alle conclusioni.

Gli esperti hanno affermato che tali test potrebbero aiutare a confutare o confermare l'ipotesi secondo cui lo stato mentale del presidente 81enne è in un preoccupante declino e potrebbero illuminare gli elettori sulle capacità mentali di Trump, che ha avuto la sua parte di errori verbali.

Ma avvertono che diagnosi affidabili non possono essere fatte a distanza.

Dopo la performance disastrosa di Biden nel dibattito con Trump due settimane fa, la campagna democratica ha dovuto affrontare una feroce opposizione. Un numero crescente di funzionari del suo partito dubita della sua capacità di guidare il Paese per altri quattro anni.

Non è stato d’aiuto quando, in un vertice a Washington all’inizio di questa settimana, Biden ha erroneamente presentato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj come il suo nemico, Vladimir Putin, prima di correggersi rapidamente.

La questione chiave è se Biden stia vivendo un “normale processo legato all’età” o “qualcosa che rappresenta una malattia neurologica”, ha affermato Dennis Selko, neurologo della Harvard Medical School.

Ha aggiunto all'Agence France-Presse che “un errore nella scelta di un nome non è necessariamente un segno di demenza o di Alzheimer”.

Ma Silko, che visita molti pazienti con problemi neurodegenerativi, ha detto che Biden sembra avere “l’aspetto di un paziente affetto da Parkinson in fase iniziale” – inclusa la sua andatura lenta e rigida e una voce bassa che a volte è appena udibile, che potrebbe essere una condizione nota come Morbo di Parkinson. Voce debole.

Test dettagliati

A febbraio Biden è stato sottoposto a un esame fisico completo. Un riassunto pubblicato dei risultati della scansione ha rilevato che un “esame neurologico molto dettagliato” ha escluso la malattia di Parkinson.

Ma non sono stati forniti dettagli sulla natura dei test o sui loro risultati.

Potrebbe una malattia neurologica aver messo radici solo negli ultimi cinque mesi? Silko afferma che se i test condotti a febbraio fossero stati esaurienti, si sarebbero dovuti mostrare i primi segnali di un caso emergente.

In un editoriale pubblicato a marzo, la rivista scientifica The Lancet ha chiesto procedure uniformi di screening sanitario per i presidenti attuali e potenziali per proteggere gli elettori americani “dall’epidemia di speculazione, disinformazione e calunnia”.

In assenza di tali test affidabili, secondo la rivista, “il pubblico americano resta dipendente dai rapporti rilasciati volontariamente dai medici personali dei politici”.

Jay Olshansky, esperto di invecchiamento presso l'Università dell'Illinois a Chicago, ha espresso un'opinione simile, affermando: “Pensiamo che sia tempo di piena trasparenza”.

Ha esortato entrambi i principali candidati presidenziali a sottoporsi a un test cognitivo, qualcosa che l’ex presidente Trump ha ripetutamente sfidato Biden.

Molti di questi test, compresi quelli noti come MMSE e MoCA, sono disponibili per lo screening iniziale o come parte di una batteria di test più completa.

Biden ha affermato di superare ogni giorno un vero e proprio test cognitivo, semplicemente svolgendo le sue funzioni presidenziali.

Ma “non penso che sia la stessa cosa”, ha detto Silko. Ha aggiunto che essere in grado di svolgere compiti familiari che si fanno da anni è una cosa, mentre essere in grado di ripetere un elenco di parole sentite cinque minuti fa, come richiedono alcuni test, è un'altra cosa.

Giovedì, in una conferenza stampa, il presidente ha detto che sarebbe disposto a sottoporsi a un nuovo esame neurologico se i suoi medici lo consigliassero, ma “nessuno me lo suggerisce in questo momento”.

Stereotipi sull'invecchiamento

L’invecchiamento cambia il cervello umano, ha affermato Allison Sekuler, presidente della Baycrest Academy, un hospice specializzato in cure geriatriche.

“La spazzatura si accumula nel cervello”, ha detto all'AFP, aggiungendo che parti del cervello si atrofizzano o si restringono, comprese parti importanti per la memoria.

Ha aggiunto che lo stadio iniziale noto come “decadimento cognitivo lieve” può talvolta svilupparsi nella malattia di Alzheimer o in qualche altra forma di demenza.

Sekuler ha affermato che durante il loro ultimo dibattito, sia Biden che Trump, che ha 78 anni, hanno mostrato “alcuni problemi con la capacità di rimanere in linea con una domanda” e hanno raccomandato che entrambi gli uomini si sottoponessero al test.

Ma ha aggiunto: “Stiamo parlando solo di uno di loro adesso perché si adatta al nostro stereotipo dell'invecchiamento”.

Olshansky ha anche denunciato quello che ha definito un “ageismo” dilagante, citando una recente copertina di una rivista che utilizzava un deambulatore come simbolo della corsa tra Biden e Trump.

Lui ha sottolineato che mentre esiste un'età minima per i candidati alla presidenza degli Stati Uniti – devono avere almeno trentacinque anni – non esiste un limite massimo.

Quella che chiamava “intelligenza cristallizzata”, o la capacità di utilizzare le esperienze passate per migliorare le capacità di pensiero, “diventa sempre più forte” con l’età.

Olshansky è stato coautore di uno studio del 2020 che dava a Biden una probabilità del 95% di sopravvivere al suo primo mandato, sulla base dell’aspettativa di vita media per una persona della sua età, nonché dei fattori di rischio personali.

Ma un calcolo simile quattro anni dopo, su un uomo di quattro anni più grande, ha dato a Biden una probabilità di sopravvivenza molto più bassa: solo il 75%.

