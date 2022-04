Instagram lancia la funzione di tagging dei prodotti per gli utenti statunitensi – TechCrunch

Pubblicizza Instagram La codifica dei prodotti, che in precedenza poteva essere utilizzata solo da creatori di contenuti e marchi, è ora disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti con account pubblici. Instagram prima di tutto Annuncia l’aggiornamento a marzo e ha detto che sarà disponibile nei prossimi mesi.

Per taggare un prodotto, dopo aver selezionato una foto o un video e andare oltre la schermata di filtro e modifica, fai clic su Tagga persone nella schermata Nuovo post. Seleziona “Aggiungi tag”. Innanzitutto, contrassegna il marchio, quindi seleziona l’opzione “Prodotti” nell’angolo in basso a destra dello schermo. Quindi, puoi cercare il prodotto, selezionare l’articolo con le specifiche corrette e fare clic sull’immagine per aggiungere il tag.

Facendo clic sul tag si apre una pagina del prodotto, in cui gli utenti possono acquistare l’articolo. Possono anche acquistarlo su Instagram.

Al momento puoi taggare i prodotti solo nei post nel feed: Instagram sta rendendo questa funzione disponibile per le Storie. I tag prodotto funzionano solo su account pubblici, non su account privati.

L’app ha recentemente aggiunto una serie di aggiornamenti. Lo scorso mese , Aggiunte molte nuove funzionalità alla messaggistica, inclusa la condivisione di musica, messaggi silenziosi e sondaggi per le chat di gruppo. Anche Instagram ha creato un profilo Opzione alimentazione temporizzazione Disponibile sull’app mobile, consentendo agli utenti di disattivare un feed ordinato in modo algoritmico. C’è anche una terza opzione di feed, che consente agli utenti di vedere i post degli account preferiti, visualizzati anche in ordine cronologico, ma il feed algoritmico rimane quello predefinito.