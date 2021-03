In due passaggi, Tik Tok combatte il bullismo a modo suo

Sebbene TikTok sia considerata una delle applicazioni di social media che hanno una prevalenza estremamente elevata di casi di bullismo e bullismo diretti ai produttori di contenuti, in particolare agli adolescenti, l’azienda ha iniziato a implementare molte nuove strategie per combattere e ridurre il bullismo per mantenere gli utenti delle applicazioni al sicuro.

A dicembre 2020, la piattaforma ha iniziato a implementare politiche più forti contro il bullismo e il cyberbullismo e la scorsa settimana ha fornito due nuove funzionalità che aiutano l’utente a bloccare i commenti offensivi e dannosi.

Primo: la nuova funzione di approvazione dei commenti nell’app TikTok:

TikTok forniva in precedenza una funzione che consente agli utenti di filtrare i commenti per parole chiave in modo che possano impedire che insulti, volgarità o altri contenuti problematici vengano pubblicati sui loro video.

E ora ha ampliato la funzionalità in quanto l’app ora può nascondere tutti i nuovi commenti nei post affinché l’utente possa esaminarli

Quindi approvalo, poiché i messaggi che approvi appariranno generalmente nella sezione dei commenti, mentre i commenti che l’utente ignora saranno definitivamente bannati.

Per abilitare e abilitare la revisione di nuovi commenti nell’app TikTok, segui questi passaggi:

• Apri l’app TikTok e poi vai al tuo account personale.

• Fare clic sui tre punti in alto a sinistra.

• Dal menu che compare, toccare l’opzione (Privacy) Privacy.

• Nella schermata successiva, fai clic sull’opzione “Chi può commentare i miei video”.

• Selezionare l’opzione (Filtri di commento).

• Impostare il pulsante accanto all’opzione Filtra tutti i commenti su Attivato.

Per vedere tutti i commenti in sospeso, segui questi passaggi:

• Tornare al menu dei filtri dei commenti.

• Fare clic sull’opzione “Rivedi commenti filtrati”.

• Tocca un commento, quindi seleziona se desideri eliminarlo o accettare di pubblicarlo.

Secondo: utilizzo dell’intelligenza artificiale per esaminare i commenti:

Oltre al nuovo strumento di revisione dei commenti, TikTok ora analizza automaticamente i commenti prima che l’utente li pubblichi, utilizzando l’intelligenza artificiale per identificare la lingua che è in conflitto con le politiche dell’app.

tic toc

Quindi, se viene trovato un commento contenente una delle parole vietate precedentemente salvate negli algoritmi AI di TikTok, verrà visualizzato un avviso all’utente che gli dice che il commento che desidera pubblicare potrebbe violare le regole, dando loro l’opportunità di rivedere il commento o pubblicalo comunque.

Tuttavia, agli utenti non verrà impedito di scrivere recensioni potenzialmente offensive, poiché gli utenti possono ignorare gli avvisi e le richieste di TikTok di riconsiderare e pubblicare comunque i propri commenti.

Spesso, anche se lo fanno, tuttavia, il proprietario del video dovrebbe essere in grado di bloccare il commento alla fine utilizzando la funzione di approvazione dei commenti precedenti e impedendo che appaia nella sezione dei commenti del proprio post nell’app TikTok.