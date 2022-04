Imran Khan è stato licenziato dalla carica di primo ministro dopo aver perso il voto di sfiducia

Le autorità pakistane per l’immigrazione sono in allerta per arrestare funzionari governativi fuggitivi dopo la cacciata di Imran

Un resoconto dei media, domenica, ha affermato che la First Investigation Agency (FIA) del Pakistan ha messo in allerta i suoi funzionari dell’immigrazione in tutti gli aeroporti internazionali con direttive per impedire a qualsiasi funzionario governativo legato al regime di Imran Khan di viaggiare all’estero senza un certificato senza obiezioni.

La mossa è arrivata poche ore dopo che il primo ministro Imran Khan è stato estromesso da una mozione di sfiducia all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, ha riferito Dawn News.

Ha aggiunto che i funzionari dell’immigrazione della FIA in tutti gli aeroporti internazionali del paese sono stati posti in massima allerta e diretti a fermare tutti i funzionari governativi che intendono viaggiare all’estero senza un certificato senza obiezioni.