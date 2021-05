Impara a programmare in modo collaborativo con Git giocando a “Oh My Git!” , Ed è un videogioco gratuito a cui puoi contribuire a te stesso

Git è stato creato Nel 2005 dallo stesso Linus Torvalds (Creatore di Linux) Come strumento per facilitare lo sviluppo collaborativo Di programmi. Da allora sono apparse piattaforme popolari, Come GitHub o GitLab, Che ne consente l’utilizzo su Internet.

Il problema è che è uno strumento Potrebbe non essere abbastanza intuitivo Inizialmente l’utente è inesperto. Pertanto, due sviluppatori hanno suggerito di aiutare una classe di utenti su Comprendi come funziona … attraverso un videogioco.





Il risultato è stato O porta!E il Progetto Finanziato dal Prototype Fund, un programma del Ministero tedesco dell’Istruzione per promuovere lo sviluppo open source.

Cosa ci offre il gioco?

Rivolto a principianti assoluti (anche se, sì, Possiamo “saltare” liberamente i livelli se abbiamo già conoscenze precedenti), O porta! Viene presentato in modo graduale e interattivo Esegui i principali comandi Git (Clona, ​​Esegui, Spingi, Tira, Ramo, Unisci …), Cercando di coprire le basi per iniziare a usarlo nei nostri progetti.

Il gioco ci dà la possibilità di svolgere i compiti che ci vengono affidati attraverso due sistemi che possiamo alternare tra loro: Uso di carte da gioco Che dovremo trascinare nell’area principale dello schermo (le lettere non solo mostrano il nome del comando, ma una descrizione e un’icona per esso), Progettato per i più giovani e più vulnerabili all’apprendimento visivo…

…O tramite la riga di comando (Dotato di tutte le funzioni del vero Jet) come mostrato nella figura seguente:

L’attrazione principale del gioco è che ti consente di visualizzare in cosa si traduce ogni comando Git quando l’utente lo esegue. Consenti la comprensione in tempo reale sia della struttura del magazzino che della sequenza degli eventi, E come influisce sul file fittizio con cui stiamo lavorando. Cosa c’è di più, O porta! Influisce nel mostrarci cosa succede quando lavoriamo in remoto con più magazzini.

Poiché il gioco open source stesso è ospitato su GitHub, Abbiamo la possibilità di clonarlo e creare i nostri livelli (Attualmente ne ha 44), il seguente Queste istruzioni. Per questo dobbiamo clonare il repository ufficiale (dove ogni file nella cartella “Livelli” è di un livello diverso) e installarlo sul nostro computer Godot Game Engine gratuito.

Ma, se tutto ciò che ti interessa è eseguirlo per imparare a usare Git, allora dovresti sapere che sia il codice che I binari per Windows, Mac e Linux sono disponibili per il download Sopra Github e Prurito.