Il tormento scatena il simpatico, ma sfida la Roguelite di oggi

Nessun risparmio per jad sam Un franchise, con innumerevoli sequel, spin-off e strane sfumature rilasciate nel corso degli anni. L’ultimo è Serious Sam: Tormental, un roglet insolitamente carino e da cartone animato che prende il controllo del franchise. Tormental è in accesso anticipato da due anni ormai, ma con il suo ultimo aggiornamento è ora pronto per il suo rilascio completo! Puoi dare un’occhiata al trailer di lancio di Serious Sam: Tormental di seguito.

Annuncio di Ritorno a Monkey Island con i creatori Ron Gilbert e Dave Grossman a bordo

Vuoi saperne di più? Ecco le caratteristiche principali di Serious Sam: Tormental:

Combatti le fantasie malvagie nella mente di una divinità mentalmente distruttiva e seria nemica di Sam, nel tentativo di fermarlo una volta per tutte.

Ricco di contenuti e rigiocabilità: dungeon generati proceduralmente, personaggi con abilità uniche, combinazioni casuali di potenti potenziamenti e tonnellate di divertenti armi serie.

The Vault: l’ultima area contiene molti segreti e collegamenti all’identità di Mental, dandoti più obiettivi che “sconfiggere il boss finale”. Dovrai superare molte sfide per fermare Mental una volta per tutte.

Mappa mentale: scopri i pensieri nascosti nella mente di Mental: quali nemici, armi e oggetti immagina? Prendi queste idee e usale tu stesso. Riesci a scoprirli tutti?

Ogni corsa, raccogli e combina parti di armi casuali per costruire armi potenti uniche.

Missioni: supera diverse sfide per sbloccare nuovi mondi, personaggi, armi pericolose e potenziamenti. Nel tempo, scoprirai nuovi posti nascosti nella mente di Mental.

Giocate insieme in cooperativa locale. Affronta boss più forti, competi per (o condividi!) XP e salutati con i pickup Ankh!

Meccanica e controlli stretti. Adatto al gamepad. Collisione visiva precisa simile ai giochi 2D.

Creato dai fan di Geometry Wars, Nuclear Throne, The Binding of Isaac, Serious Sam e Enter the Gungeon.

Serious Sam: Tormental è ora disponibile su PC. il gioco è Attualmente 25% di sconto per i primi utenti.