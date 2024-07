Il Sudafrica sorprende l'Egitto nella seconda giornata del Campionato Mondiale Juniores di Squash

Il Sud Africa ha causato un grande shock ai Campionati Mondiali Juniores del 2024 dopo aver registrato una vittoria per 2-1 contro l’Egitto, testa di serie, regalandogli il titolo. [13/16] Le squadre con la testa di serie hanno la possibilità di conquistare il primo posto nel Gruppo A se domani battono la Svizzera.

Il Sud Africa è entrato in partita sapendo che sarebbe bastato vincere una partita per assicurarsi un risultato scioccante sull'Egitto. Questo perché l'elenco delle squadre con le prime teste di serie non è stato fornito agli organizzatori del torneo, il che significa che è stato necessario includere l'ipotetica formazione dei primi tre giocatori egiziani. Questo ha messo Mohamed Zakaria nella formazione titolare. La squadra egiziana ha scelto di includere Zakaria nella partita titolare e di promuovere Omar Azzam nella formazione titolare e Marwan Assal nella seconda formazione.

Dopo aver messo a dura prova Connor Earl, l'Asl è riuscita a pareggiare i conti per l'Egitto, battendolo con il punteggio di 11-5, 12-10, 11-4 nella prima partita.

Ciò significa che la partita tra il sudafricano Lohan Groenewald e l'egiziano Omar Azzam sarà una partita del tipo “chi vince prende tutto”.

Azzam ha portato la sua squadra in vantaggio con una difficile vittoria per 12-10 nella partita di apertura, prima di finire sotto 11-7 nella seconda partita.

Il 18enne ha riconquistato nuovamente il comando vincendo il tie-break ma non è riuscito a vincere, poiché Groenewald – che ha utilizzato uno stile di gioco a due mani non ortodosso e la sua corsa costante creando innumerevoli problemi ad Azzam – è riuscito a entrare nel quinta partita con 11 vittorie 8.

Dopo i brutali eventi delle partite di apertura, la partita decisiva è stata una faccenda frammentaria. Per la gioia della panchina sudafricana, è stato Groenewald a gestire al meglio l'intensa pressione, con il 17enne che ha concluso la partita con un colpo deciso, suscitando sfrenati festeggiamenti da parte dei suoi compagni di squadra.

Successivamente, l'allenatore del Sud Africa Jimmy Schlebusch ha dichiarato: “Ha giocato molto bene, ha lavorato duro ed è rimasto fedele al suo gioco. Ha cambiato le cose, è stato fantastico e ha combattuto duramente!”.

Groenewald ha aggiunto: “Il successo nell’aiutare il mio Paese è incredibile, così come il sostegno che ho ricevuto. Penso che il sostegno della mia squadra sia stata l’unica cosa che mi ha aiutato a superare quella partita”.

Un altro risultato sorprendente oggi è stato [9/10] La Nuova Zelanda, testa di serie nel sorteggio femminile, ha ottenuto una vittoria tanto necessaria [7/8] Il Giappone sta cercando di mantenere vive le sue speranze di qualificazione dopo la pesante sconfitta contro gli Stati Uniti nel turno di apertura.

Il Giappone, che ieri ha battuto la Colombia 2-1, ha iniziato bene la partita con Mahiro Nishio che ha sconfitto Anabel Romero Gemmell in partite consecutive per dare alla sua squadra una piattaforma per avanzare.

Ella Lash ha poi risposto per la Nuova Zelanda, assicurandosi una vittoria per 11-6, 5-11, 11-6, 11-5 in vista del terzo incontro decisivo tra la neozelandese Ella Hill e la giapponese Katherine Herring.

In un'epica partita a cinque, in cui a ogni giocatore venivano assegnati più palloni, Hill fu il vincitore, ottenendo un'estenuante vittoria per 16-14 nella quinta partita.

La fase a gironi dei Campionati Mondiali Junior a squadre 2024 si concluderà domani, 20 luglio, dalle 10:00 (GMT-5), con gli ottavi di finale maschili che si giocheranno dalle 17:00. Vai a worldsquash.tv Guarda tutti gli eventi in diretta e gratuitamente.

Per visualizzare tutti i risultati della seconda giornata di gare a squadre, Per visualizzare il programma della terza giornata, Per visualizzare la classifica attuale del girone.

I Campionati mondiali junior di squash 2024 si terranno allo Houston Squash Club in Texas, dal 12 al 23 luglio.

