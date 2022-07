Il sottosistema Windows per Android è stato aggiornato con miglioramenti di rete e usabilità avanzati

Una delle funzionalità più interessanti di Windows 11 è il sottosistema Android che lo ha creato. Ciò consente agli utenti di Windows 11 di eseguire app Android in locale o tramite l’emulazione X86 a seconda dell’hardware del dispositivo.

Microsoft ha rilasciato oggi un aggiornamento per tutti i canali Windows Insider (solo per gli Stati Uniti) che migliora l’usabilità complessiva del sottosistema Android e aggiunge alcune nuove funzionalità sia per gli sviluppatori che per gli utenti.

Abbiamo apportato un grande cambiamento alle reti! Non forniamo reti avanzate, che consentono all’applicazione di accedere ai dispositivi di rete locali dei computer ARM, consentendo alle applicazioni di sfruttare questa funzionalità. Abbiamo anche abilitato la connettività IPv6 e la VPN, che ha migliorato la funzionalità di rete del sottosistema.

Un controllo più granulare sulle opzioni di rete del sottosistema è ora offerto nell’app Sottosistema Windows per Impostazioni Android e conterà per il networking avanzato. Inoltre, il sottosistema e la macchina Windows avranno ora lo stesso indirizzo IP: in precedenza a entrambi erano assegnati indirizzi diversi.

Icona per il sottosistema Windows per Android

Altri aggiornamenti includono aggiornamenti del kernel di sistema, app migliorate, stabilità delle prestazioni e funzionalità specifiche della batteria all’interno di Android che aiutano a migliorare il consumo energetico. Esistono due funzionalità di sicurezza degne di nota come le app Android contrassegnate come sicure non possono più essere uno screenshot e i popup di debug ADB verranno indirizzati a Windows per sicurezza. Puoi leggere la modifica completa al link sorgente.

