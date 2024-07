Il riscaldamento su una scala senza precedenti potrebbe colpire i laghi di tutto il mondo

Secondo un recente studio, i cambiamenti climatici aggravati dalle attività umane potrebbero causare un aumento senza precedenti della temperatura dei laghi su scala globale entro la fine di questo secolo. Tuttavia, non tutti i laghi saranno uguali di fronte a questo riscaldamento.

“Condizioni senza misura”

Quando si parla di riscaldamento globale, spesso si parla degli oceani. Ma anche i laghi sono fortemente colpiti da questo fenomeno, come dimostra un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scienze naturali della terra il 12 luglio 2024. Questa ricerca condotta da ricercatori britannici, cinesi, sudcoreani e giapponesi si basa su Un modello climatico in evoluzione per il periodo 1850-2100IL Modello del sistema terrestre comunitario. Secondo gli autori, il modello in questione è l’unico nel suo genere che combina la dinamica e la termodinamica dei sistemi lacustri in modo integrato con l’atmosfera.

Va notato che i ricercatori non hanno eseguito il modello solo una volta in futuro. In effetti, se ne sono accorti Almeno un centinaio di simulazioni Dal passato al futuro utilizzando Aleph, uno dei computer più potenti della Corea del Sud presso il Basic Science Institute di Busan. Tuttavia, ciascuna simulazione ha prodotto un risultato leggermente diverso in termini di Variabilità climatica naturaletenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici favoriti dalle emissioni di gas serra.

Utilizzando questo approccio, gli scienziati sono riusciti a separare le variazioni naturali della temperatura del lago da quelle causate dalle attività umane. Pertanto, per la prima volta in assoluto, gli autori sono stati in grado di stimare la temperatura del lago Supererà permanentemente le temperature normali. Questa condizione ha un nome: “condizioni senza misura”.

Le prime vittime: i laghi dei tropici

Secondo i risultati dello studio, entro il 2100 i laghi del mondo si troveranno ad affrontare climi senza precedenti. Tuttavia, questa ricerca rivela anche che il cambiamento temporale Dovrebbe variare da regione a regione. Le simulazioni hanno permesso di comprendere che i primi laghi ad affrontare questa situazione senza precedenti saranno quelli dei tropici (ricchi di biodiversità) quando il riscaldamento globale raggiungerà un livello +2,4°C rispetto all'epoca preindustriale.

Inoltre, è anche importante capire come il riscaldamento penetrerà nei laghi. I ricercatori hanno rivelato che i laghi tropicali sarebbero colpiti per primi da A Transizione rapida verso le profondità I segni di riscaldamento favoriscono la frequente miscelazione dell'acqua.

Tuttavia, l'assenza o la virtuale assenza di mescolamento tra acque superficiali e profonde che caratterizza i laghi delle alte latitudini consentirebbe di proteggere questi stessi laghi da climi senza misura, almeno per un certo periodo. In effetti il ​​fenomeno Alla fine raggiungerai tutti i laghi del mondo Se non verrà intrapresa alcuna azione entro la fine del secolo.