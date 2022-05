Il prossimo drone FPV di DJI può farti girare video epici in interni

Il DJI Mini 3 Pro è stato appena lanciato, ma si dice già che il re dei droni lo seguirà con un’esperienza indoor compatta e amichevole. DJI FPV Modello.

Secondo le indiscrezioni di Incorpora il tweet E Incorpora il tweetche in precedenza erano fonti affidabili per le voci di DJI, il DJI Avata sarà una versione molto più piccola del DJI FPV, un drone “First-Person View” che vola con un headset.

Alcuni dei primi rendering del drone (sotto), che sembra essere basato su un brevetto DJI, mostrano un drone con grandi staffe di protezione e un design completamente diverso rispetto al DJI FPV. Ciò indica che sarà un cosiddetto drone “cinewhoop”, noto per essere piccolo, agile e ideale per la fotografia di interni.

Il PostDealsDrone afferma che “Avata è compatto e pesa circa 500 grammi”, che “può volare all’interno” e “qualità dell’immagine molto migliore” rispetto al DJI FPV, con una fotocamera che potrebbe essere sul campo di calcio del Mini 3 di taglio bordo. Questo drone ha un sensore CMOS da 1/1,3 pollici relativamente grande, che può essere utile per un drone progettato per le riprese principalmente in condizioni di scarsa illuminazione interna.

Avata è compatto e pesa circa 500 g Può volare in interni La qualità dell’immagine è molto migliore (immagino che il Mini 3 Pro sia lo stesso) Durata della batteria notevolmente migliorata Modalità manuale non supportata Modalità inseguimento della testa Funzione di vibrazione Menu del touchpad per gli occhiali Gli occhiali possono connettersi al telefono pic.twitter.com/ WUqpjXXEnK15 maggio 2022 Vedi altro

Alcune altre caratteristiche che si dice suggeriscono che il DJI Avata sarà rivolto a piloti relativamente principianti piuttosto che piloti esperti. Ovviamente non mancherà una “modalità headhunting”, che probabilmente si riferisce al tracciamento del bersaglio, oltre che degli “occhiali” che potranno connettersi al proprio smartphone.

È interessante notare che DealsDrone afferma che “la modalità manuale non è supportata”, cosa insolita per un drone FPV. È anche chiaro che il DJI Avata ha una “durata della batteria notevolmente migliorata”, che presumibilmente si riferisce al tempo di volo relativamente limitato di 20 minuti del DJI FPV.

Se ami l’idea di girare video cinematografici indoor come il recente sorvolo virale di Tesla della sua fabbrica Giga di Berlino, il prossimo drone di DJI potrebbe essere una nuova opzione eccitante e di nicchia. E sembra che non dovremo aspettare molto prima che arrivi sulla Terra, poiché DealsDrone prevede una data di uscita tra “luglio e agosto”.

Analisi: il pezzo mancante per i droni DJI?

La GoPro Hero 10 Black Bones (sopra) è progettata per piccoli droni come il presunto DJI Avata. (Credito immagine: futuro)

a partire dal piste da bowling Tesla impressionante Spettacolo GigafactoryI piccoli droni FPV sono stati dietro alcuni video piuttosto impressionanti sui social media negli ultimi due anni, quindi avrebbe perfettamente senso per DJI realizzare un modello per interni adatto al cinema.

L’attuale DJI FPV è molto divertente, ma è molto grande e progettato più per girare video all’aperto, mentre il suo sistema DJI Digital FPV è un’aggiunta ai droni esistenti. Nel frattempo, sembra che il DJI Avata sarà un drone a tutto tondo, in stile cinematografico, con un design compatto e protezioni strut per renderlo più sicuro per il volo indoor.

Fondamentalmente, si dice che anche una fotocamera simile a quella che abbiamo visto di recente su DJI Mini 3 Pro. Una delle grandi sfide per la fotografia di interni è la relativa mancanza di illuminazione, motivo per cui i volantini FPV utilizzano spesso fotocamere GoPro (o versioni astratte di esse) per catturare gli scatti.

GoPro ha effettivamente realizzato una versione FPV personalizzata della sua action cam Hero 10 Black per questo scopo, come puoi vedere nel nostro hands-on Recensione di GoPro Bones. Quindi sembra che GoPro e DJI potrebbero ancora una volta competere testa a testa nello spazio dei droni.

La differenza tra GoPro Bones e DJI Avata sembra essere il pubblico a cui ti rivolgi. La videocamera GoPro è in gran parte progettata per i costruttori fai-da-te della comunità di droni FPV, a cui piace pilotare manualmente i propri droni.

Ma se il DJI Avata manca davvero di una modalità manuale, come suggeriscono le voci, potrebbe essere rivolto più a principianti e hobbisti che vogliono girare eventi come matrimoni senza le impressionanti capacità di pilotaggio richieste dai tradizionali droni FPV.