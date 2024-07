Il presidente della Camera dei rappresentanti avverte gli ex primi parlamentari delle Fiji – FBC News

[Source: Parliament of the Republic of Fiji/Facebook]

Il Presidente della Camera dei Rappresentanti oggi ha messo in guardia i 26 ex membri del Fiji First attualmente in Parlamento dal continuare a identificarsi con qualcosa che è stato cancellato dalla legge.

Il portavoce della Camera dei Rappresentanti Ratu Naikama Lalapalavu ha detto che il cancelliere dei partiti politici Anna Mataishewa ha emesso una chiara direttiva riguardante la cancellazione del Primo Partito delle Fiji.

Il presidente ha affermato di comprendere che è difficile perdere l'identità di ex primo parlamentare delle Fiji, ma secondo la legge ora sono tutti considerati indipendenti, con il periodo di appello che termina lunedì (15 luglio).

Ha detto che una volta terminato il periodo di appello, questi rappresentanti conosceranno meglio la loro posizione.

“Ma ancora una volta, nel frattempo, vorrei avvisare ciascuno di voi, stimati membri dei ventisei, di astenersi dall'identificarvi con qualcosa che è stato cancellato dalla legge. Ancora una volta, tutto è ancora aperto a un risarcimento. Se voi chiedere risarcimento, così sia.” “Tutto il diritto di farlo, anche il periodo di ricorso che ora rispettiamo.”

La registrazione del Fiji Party è stata cancellata alla fine del mese scorso.

Mataishewa ha cancellato la registrazione di Fiji First in conformità con la Sezione 12(4) della legge sui partiti politici (registrazione, condotta, finanza e divulgazione) del 2013 [“Act”].

A FijiFirst è stato consigliato di modificare la propria costituzione per includere le disposizioni richieste dall'Allegato 2 della legge, ma ciò non è avvenuto.