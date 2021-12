Il miliardario promette di donare 27 milioni di dollari direttamente dallo spazio. so come

TOKYO – Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che distribuisce regolarmente denaro su Twitter per attirare follower, prevede di fare lo stesso dallo spazio. Il 46enne magnate della moda è decollato mercoledì dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan su un’astronave che lo porterà alla Stazione Spaziale Internazionale per un viaggio di 12 giorni.

Il fondatore del negozio di abbigliamento al dettaglio online Zozo è il primo turista spaziale giapponese, precursore di un volo lunare pianificato annunciato nel 2018 da Maezawa e dal fondatore di SpaceX Elon Musk.

“Il mio sogno si è finalmente avverato”, ha detto Maezawa, che è tornato sulla Terra il 20 dicembre. Coloro che cercano di guadagnare una quota delle donazioni in contanti promesse dal miliardario, che secondo lui ammontano a 27 milioni di dollari, dovrebbero fare domanda tramite un’app creata appositamente per distribuire la loro fortuna.



In questo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, Maezawa ha promesso che chiunque si iscriverà riceverà sicuramente una parte di tale importo.

Maezawa, che è anche il primo turista spaziale a viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale in più di un decennio, ha passato mesi a twittare del suo viaggio al di fuori dell’atmosfera terrestre e cercando di reclutare altri turisti o addirittura di trovare il suo compagno di vita per accompagnarlo nel viaggio sulla luna prevista per il 2023.

Il miliardario, che condivide spesso la sua vita su Twitter, promette i dettagli della sua esperienza nello spazio a più di 770.000 abbonati al suo canale YouTube.

Il miliardario, che ha lasciato il college e si è unito a una rock band prima di fare fortuna, ha rilasciato filmati del suo addestramento in un centro spaziale fuori Mosca. Il costo del volo sulla Soyuz MS-20 è stimato in oltre 88 milioni di dollari per Maezawa e il suo assistente Yuzu Hirano, secondo le stime dei media locali.

Il lancio della Soyuz fa parte di uno sforzo più ampio per aprire la Stazione Spaziale Internazionale a opportunità di business mentre la NASA cerca di sostituire la stazione con un orbiter commerciale nel 2030.

A settembre, un razzo SpaceX ha messo in orbita quattro civili, favorendo le aspirazioni di Musk di rendere più accessibile il volo spaziale umano.

Con un patrimonio netto di 3,4 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index, Maezawa è uno degli imprenditori più stravaganti, facendo sempre notizia con le celebrità e alimentando gli acquisti.



Ha iniziato ad attirare l’attenzione nel 2016, quando ha acquistato un dipinto di Jean-Michel Basquiat per $ 57,3 milioni e un altro l’anno successivo per $ 110,5 milioni.

Zozo è diventato un importante rivenditore in Giappone allineando i marchi sul suo sito Web e vendendo abiti su misura. Ma il ritmo di crescita non è durato. Maezawa si è dimesso dalla direzione nel 2019 dopo aver venduto una partecipazione nella società.