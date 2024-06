Il lancio del Motorola Razr 50 Ultra India è stato confermato e sarà disponibile su Amazon

Il Motorola Razr 50 Ultra è già stato confermato per il lancio in Cina e presto il telefono farà il suo debutto anche in India. Un microsito che allude al prossimo telefono pieghevole del produttore di smartphone di proprietà di Lenovo ha confermato che sarà disponibile per l'acquisto nel paese tramite Amazon. La società ha inoltre anticipato sei nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) che saranno supportate nel Motorola Razr 50 Ultra, prima del suo arrivo in India.

Motorola Razr 50 Utra è stato avvistato su Amazon

Microsito Amazon (attraverso MySmartPrice si riferisce a molte delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Motorola disponibili in alcuni dei nuovi smartphone dell'azienda. Queste funzionalità includono stabilizzazione adattiva, Action Shot, tracciamento AF intelligente, Photo Enhancement Pro, Super Zoom, miglioramento del colore, sincronizzazione dello stile e AI Magic Canvas. La pagina di destinazione include un'immagine del Motorola Edge 50 Ultra lanciato di recente, che supporta anche queste funzionalità.

Sebbene il contenuto del microsito non sia direttamente correlato al prossimo dispositivo pieghevole, la pagina rientra nella nuova categoria “Motorola Razr 50 Ultra” sotto Elettronica. Lo stesso testo viene visualizzato anche nella parte superiore della pagina accanto alla barra di ricerca. Ciò suggerisce che il prossimo telefono pieghevole Motorola con marchio Razr arriverà anche in India e sarà in vendita tramite Amazon.

Motorola Razr 50 Ultra è stato avvistato su Amazon

Fonte immagine: Screenshot/Amazon

Da notare che, sebbene il nome dello smartphone sia stato menzionato sul sito di Amazon, non vi è alcuna indicazione su quando il telefono debutterà nel Paese. Il produttore di smartphone ha già confermato che il Razr 50 Ultra sarà lanciato in Cina il 25 giugno, quindi il telefono potrebbe arrivare in India nelle prossime settimane o mesi.

Specifiche del Motorola Razr 50 Ultra (si dice)

Precedenti leak indicavano che il Motorola Razr 50 Ultra – o Razr+ 2024 negli Stati Uniti – sarà dotato del chipset Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Si dice che il telefono abbia un display cover da 3,6 pollici e un display interno da 6,9 pollici.

Secondo quanto riferito, il telefono pieghevole di Motorola conterrà una batteria da 4.000 mAh. Si prevede inoltre che venga fornito con una fotocamera selfie da 32 megapixel. Si dice inoltre che il display esterno sia dotato di una doppia fotocamera posteriore che include una fotocamera grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con supporto per zoom ottico 2x.

I collegamenti di affiliazione possono essere generati automaticamente: per i dettagli consultare la nostra Dichiarazione etica.