Il Kenya presenta ufficialmente la candidatura di Odinga alla guida della Commissione dell'Unione Africana – Xinhua

Questa foto scattata il 17 febbraio 2024 mostra una vista esterna del quartier generale dell'Unione Africana ad Addis Abeba, in Etiopia. (Xinhua/Li Yahui)

Il Kenya ha formalmente nominato il leader veterano dell’opposizione ed ex primo ministro Raila Odinga per contendersi la presidenza della Commissione dell’Unione africana nelle elezioni previste per febbraio 2025, ha detto lunedì un funzionario.

NAIROBI, 30 luglio (Xinhua) – Il Kenya ha presentato ufficialmente la candidatura di Raila Odinga, veterano leader dell'opposizione ed ex primo ministro, per contendersi la presidenza della Commissione dell'Unione Africana nelle elezioni previste per febbraio 2025, ha detto lunedì un funzionario.

Il ministro degli Esteri keniano Korir Singh Ooi ha affermato di aver presentato la richiesta di Odinga al generale di brigata della provincia orientale Dharmraj Busgeeth, che è anche ambasciatore di Mauritius.

“Sotto l’autorità del governo del Kenya e secondo lo statuto e le regole della Commissione dell’Unione Africana, oggi abbiamo presentato formalmente i documenti necessari al candidato del Kenya alla presidenza dell’Unione Africana”, ha affermato Singwe.

Il posto di presidente della Commissione dell’Unione africana dovrebbe diventare vacante nel febbraio 2025, quando il suo attuale occupante, il ciadiano Moussa Faki, concluderà il suo secondo mandato.

Faki è stato nominato per la prima volta nel 2017 e ha vinto un secondo mandato nel 2021.

Il presidente della Commissione dell'Unione africana è eletto dall'Assemblea dei capi di Stato e di governo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta.

Sulla base del principio della rotazione tra le regioni, è stata la volta della regione dell'Africa orientale a presentare i candidati alla carica di presidente del comitato.

Il leader dell'opposizione Raila Odinga parla alla sede del Ministero degli Esteri a Nairobi, capitale del Kenya, il 5 giugno 2024. (Foto: Fred Mutoni/Xinhua)

Il Ministero degli Affari Esteri del Kenya ha affermato che la nomina di Odinga arriva in un momento cruciale della storia, sottolineando che, nonostante i risultati raggiunti finora nel continente, l'Africa soffre ancora di difficoltà economiche, sfide ambientali, conflitti, terrorismo e disordini sociali generali, esacerbati dalla competizione geopolitica.

“Forse in nessun momento nella storia dell'Unione africana il continente ha avuto bisogno di un leader più visionario, di uno statista di successo e di un africano modello”, ha affermato il ministero in una nota.

Odinga, che ha contestato la presidenza in Kenya cinque volte senza successo, dovrebbe competere per la posizione contro tre candidati del blocco dell'Africa orientale, tra cui il ministro degli Esteri di Gibuti Mohamud Yusuf, l'ex vice primo ministro e attuale deputata somala Fauzia Yusuf, e il vicepresidente delle Seychelles.

Il leader dell’opposizione keniana ha ricoperto il ruolo di Primo Ministro, in diversi portafogli ministeriali e, soprattutto, come Alto Rappresentante dell’Unione Africana per le Infrastrutture. ■