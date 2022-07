Il Kenya aumenta i prestiti interni dopo aver annullato l’emissione di obbligazioni internazionali

Il Tesoro nazionale keniota ha aumentato l’indebitamento interno dopo aver annullato l’emissione di 115 miliardi di scellini (circa 965 milioni di dollari USA) il 10 giugno a causa dei tassi di interesse esorbitanti sulla scia del conflitto tra Russia e Ucraina.

Giovedì il Dipartimento del Tesoro ha annunciato l’emissione di $ 339 milioni in Treasury per sostenere il budget, il giorno dopo aver cercato di raccogliere $ 170 milioni attraverso obbligazioni infrastrutturali.

“La negoziazione secondaria delle obbligazioni inizierà alla Borsa di Nairobi a multipli di $ 424 il 26 luglio”, ha affermato David Lusa, direttore del dipartimento dei mercati finanziari presso la Banca centrale del Kenya, che emette le obbligazioni per conto del Tesoro. .

Le due offerte di buoni del Tesoro sono in mostra per la prima volta simultaneamente mentre il governo si muove per colmare un deficit di bilancio di $ 7,3 miliardi, rompendo la vecchia tradizione di emettere una dopo l’altra ogni mese.

Il segretario di gabinetto per il Tesoro nazionale Ukur Yatani ha dichiarato all’inizio di giugno che il Kenya non emetterà obbligazioni internazionali dopo aver ricevuto offerte costose al 12%.

Il debito interno il 17 giugno ha raggiunto $ 36,7 miliardi, con un aumento di $ 31 miliardi nel giugno 2021, secondo il Tesoro.

Il debito pubblico totale era di 71,3 miliardi di dollari. Articolo finale