Il gioco WRC Generations è stato rivelato e la potenza ibrida verrà mostrata ad ottobre

Il gioco ufficiale del World Rally Championship 2022 ha un nuovo nome – WRC Generations – e includerà le macchine Rally1 Hybrid esistenti.

È stato annunciato un nuovissimo gioco ufficiale World Rally, con WRC Generations in uscita nell’ottobre 2022 per mostrare il nuovo set di regole ibride Rally1.

Il gioco annuale WRC è stato creato da Kylotonn per l’editore Nacon e fino a questo momento presentava un titolo numerato, il più recente dei quali WRC 10 del 2021.

Per la stagione 2022, questa denominazione è stata evitata, preferendo invece un titolo che è il culmine dell’esperienza dello studio francese, producendo sette giochi WRC. Questa sarà l’ultima volta che funzioneranno, poiché la licenza passa a Electronic Arts per l’anno 2023.

Stagione WRC 2022 inclusa

Come previsto da una partita ufficiale del WRC, la maggior parte dei piloti, dei team e dei principali rally della stagione in corso saranno inclusi nel mondo reale.

Ciò è particolarmente importante nel 2022, poiché il torneo ha implementato una nuova serie di regole ibride Rally1. Ciò significa un sistema ibrido da 100 kW e un telaio tubolare. Finora sono state prodotte tre nuove auto per queste normative.

Toyota GR Yaris Rally 1

Hyundai i20 N Rally 1

Ford Puma Rally 1

Nuove tappe svedesi

Il calendario WRC per questa stagione è degno di nota in quanto include il ritorno del Rally della Nuova Zelanda per la prima volta dal 2008. Tuttavia, questo era originariamente previsto per essere incluso nel 2020, prima che la pandemia di COVID-19 abbandonasse i piani.

Di conseguenza, gli stage erano già stati sviluppati per WRC 9 e poi spostati all’interno della modalità 50th Anniversary Mode WRC 10.

Lo stesso vale per il Rally del Giappone, con le sue tappe già esistenti dal WRC-9, anche se non ha debuttato nel mondo reale fino a novembre di quest’anno.

Il Rally di Svezia si è tenuto per la prima volta a Umeå all’inizio di quest’anno e, di conseguenza, le fasi di questo nuovo gioco sono state riprogettate per adattarsi alle piste strette, innevate e ad alta velocità.

WRC Generations includerà anche altre nove località al di fuori dell’attuale calendario WRC e riteniamo che queste includeranno le attuali tappe sviluppate da Kylotonn come il Cile, il Rally del Galles GB e Ypres, in Belgio. Questo sarà un totale di 165 fasi.

Sulla stessa linea, verranno trasferiti anche i precedenti veicoli con specifiche WRC, insieme ai veicoli della storia del campionato per un totale di 37 presunte auto leggendarie.

carriera indietro

La modalità Carriera ampia ritorna, offrendo ancora una volta la possibilità di creare la tua squadra, qualcosa che è stato introdotto per la prima volta l’anno scorso WRC 10. Si dice che questo sia un miglioramento rispetto alle iterazioni precedenti, ma i dettagli esatti di come è stato discusso devono ancora essere discussi.

L’editor della livrea ora ti consentirà anche di condividere le tue creazioni e si dice che anche l’albero delle abilità di sviluppo dell’auto includa aggiornamenti specifici per ibridi.

Sarà inclusa anche una modalità campionato, anche se sulla carta sembra molto simile a WRC 10 Squadre in linea Progredisci mentre competi con altri piloti di rally virtuali in una varietà di sfide.

PlayStation e Xbox solo al lancio

In una mossa che va contro la tradizione, WRC Generations sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S al lancio, ma una versione per PC seguirà in seguito in una data attualmente non specificata.

Ci sarà anche una versione per Nintendo Switch, ma con WRC 10 è stato lanciato sulla mini console portatile solo due mesi faCi aspettiamo che questo accada nel 2023.

Data di rilascio di Generazioni WRC

WRC Generations verrà lanciato il 13 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | Le date di rilascio di S. PC e Nintendo Switch non sono state confermate.