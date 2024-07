Il Fondo monetario internazionale afferma che il piano di de-dollarizzazione dello Zambia potrebbe essere inefficace

Il Fondo monetario internazionale ha affermato che il divieto proposto dallo Zambia di raccogliere valuta estera nelle transazioni locali – che comporta una pena di dieci anni di prigione – potrebbe vanificare il suo stesso scopo.

A giugno, la banca centrale del secondo produttore di rame dell'Africa ha svelato i piani per frenare la crescente dollarizzazione dell'economia, che secondo lei sta indebolendo i suoi strumenti per combattere l'inflazione. Le aziende hanno già respinto le normative proposte come “punitive” e hanno avvertito che potrebbero effettivamente portare ad un aumento della crescita dei prezzi.

La stabilità macroeconomica, inclusa un’inflazione bassa e stabile e pressioni esterne limitate, sarà generalmente necessaria affinché tali misure siano efficaci, ha detto venerdì il rappresentante residente del FMI Eric Lautier in risposta alle domande inviate via email. L’inflazione annuale è accelerata al 15,2%, il massimo degli ultimi 29 mesi, a giugno, sulla scia della peggiore siccità degli ultimi decenni. Mentre il Paese esce da un doloroso processo di ristrutturazione del debito, la sua valuta è volatile.

“Le misure coercitive di de-dollarizzazione rischiano di rivelarsi inefficaci e potrebbero addirittura essere controproducenti”, a meno che non siano accompagnate da un solido piano di stabilizzazione macroeconomica e a seconda delle circostanze specifiche del paese e dei metodi di attuazione, ha affermato Lautier. “Stiamo valutando questi piani”.

La banca centrale ha affermato nella sua risposta alle domande di venerdì che il progetto di regolamento fa parte di altre riforme più ampie che sono state implementate per raggiungere la stabilità macroeconomica e che le consultazioni sono ancora in corso per finalizzare il progetto di regolamento.

Sebbene la legge stabilisca che il kwacha sia l’unica moneta legale in Zambia, aziende come proprietari di centri commerciali, concessionari di automobili e hotel spesso fissano i prezzi in dollari. La banca centrale mira a rafforzare il ruolo giuridico del kwacha.

Lo Zambia, che ha firmato un programma economico da 1,7 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale e sta valutando la possibilità di richiedere ulteriori aiuti, non si è consultato con il fondo sui piani prima di annunciarli.

Lautier ha affermato che il FMI ha appena iniziato a valutare l'iniziativa e sta consultando le autorità, inclusa la Banca dello Zambia, sui dettagli per valutarne i meriti.

fonte: Bloomberg