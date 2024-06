Il difensore civico è stato premiato durante gli African Exemplar Public Service Awards

La Commissione di Giustizia Amministrativa (Ufficio del Difensore civico) è conosciuta come la commissione più illustre nell’indagare sulle denunce in tutta l’Africa. La Commissione ha ricevuto questo onore durante la cerimonia di premiazione del servizio pubblico africano di eccellenza (APSO) tenutasi ad Accra, in Ghana.

Gli Awards, un progetto del gruppo mediatico Business Executive (TBE), sono progettati per identificare e riconoscere pubblicamente le prestazioni eccezionali di dipendenti governativi e istituzioni di alto livello in tutta l'Africa.

“Queste medaglie vengono assegnate a coloro che hanno dimostrato eccezionale dedizione ed eccellenza nei loro ruoli”, ha affermato Washington Satti, vicepresidente della Commissione, che ha ritirato il premio a nome della Commissione.

L'evento in Ghana ha riunito molte istituzioni pubbliche di tutto il continente per celebrare l'eccellenza nel servizio pubblico.

L'esame dei premi copre le istituzioni statali in varie forme, comprese le istituzioni governative come l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario, nonché le agenzie e le imprese di proprietà statale.

L’impegno per prestazioni ottimali, lo sforzo per raggiungere i mandati istituzionali e i risultati effettivi e l’impatto di tali sforzi servono come criteri per selezionare i vincitori. I vincitori dei premi vengono selezionati da un comitato di selezione multinazionale, che comprende 12 esperti in performance del settore pubblico in tutta l'Africa.