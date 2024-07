Il declino dell’intelligenza artificiale Lenovo presenta i computer basati sull'intelligenza artificiale al Bilibili World 2024 · TechNode

Il 12 luglio, Mondo Bilibili 2024 L'evento si è aperto presso il National Exhibition and Convention Center, attirando fan di ACG (anime, fumetti e giochi) da tutta la Cina che si sono recati a Shanghai per prendere parte alla celebrazione annuale della piattaforma di streaming cinese.

Quest'anno hanno partecipato all'evento di tre giorni più di 700 espositori e 800 creatori di contenuti ACG. Lo stand di Lenovo ha presentato due nuovi prodotti AI: il PC AI YOGA Air 14c e il PC AI Legion Y9000P.

Perché questo è importante: Bilibili World 2024 ha riunito gli appassionati di ACG per celebrare interessi condivisi, il che significa che i PC basati sull'intelligenza artificiale di Lenovo hanno ricevuto molta attenzione.

dettagli: Il PC AI Lenovo YOGA Air 14c è progettato per le aziende, mentre il PC AI Lenovo Legion Y9000P è commercializzato principalmente per i giocatori.

“Nell'attuale ondata di sviluppo dell'intelligenza artificiale, i computer si stanno gradualmente evolvendo nel ruolo di assistenti personali”, ha affermato Li Weichang, vicepresidente e direttore generale della divisione PC e tablet di Lenovo in Cina, presso lo stand durante l'evento Produttore di PC Personalmente, Lenovo continuerà a mantenere la propria leadership in questa nuova era.”

Li ha affermato che i computer avanzati con intelligenza artificiale dovrebbero avere cinque caratteristiche: agente intelligente personale integrato per l'interazione naturale, base di conoscenza integrata, potenza di elaborazione AI CPU+GPU+NPU integrata, ecosistema di applicazioni AI aperto e protezione della privacy e della sicurezza personale. . dati.

Il laptop Lenovo YOGA Air 14c AI è dotato di un processore Intel Core Ultra 7 155H, che presenta una configurazione avanzata di 6+8+2 core, con una frequenza massima di 4,8 GHz. Il modello AI offre fino a 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Il PC AI YOGA Air 14c integra un agente intelligente, Lenovo Xiaotian, basato sul modello Big Language Tianxi sviluppato dall'azienda stessa. Lenovo Xiaotian è in grado di apprendere le abitudini e le preferenze degli utenti sul lavoro e durante l'intrattenimento. L'assistente AI può quindi fornire funzioni pratiche tra cui la produzione di PowerPoint basata sull'intelligenza artificiale, il riepilogo di documenti, la riproduzione audio e il disegno.

Il modello AI di punta Y9000P è dotato di un processore Intel i9-14900HX e grafica Nvidia RTX 4090 e supporta la tecnologia direct-to-GPU con un consumo energetico massimo fino a 250 W. In termini di display, il modello di punta offre uno schermo 2560 x 1600 con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per un'esperienza di gioco dettagliata.

Il laptop AI Legion Y9000P è inoltre dotato di Lenovo Xiaotian, che interagisce con gli utenti in vari scenari, tra cui il riepilogo di documenti, la risposta a domande di ricerca e l'ottimizzazione delle prestazioni dell'IA.

Contesto: Tenutosi dal 2017, Bilibili World è un evento annuale su larga scala incentrato sulla comunità, organizzato da Bilibili, uno dei principali siti cinesi di condivisione video. Il 29 giugno, il primo round di vendita dei biglietti per l'evento ACG ha visto 27.000 biglietti VIP esauriti in 30 secondi, con 100.000 biglietti per l'ingresso generale esauriti in un minuto, secondo l'app dell'azienda.

Il direttore tecnico di Intel per la Cina, Gao Yu, ha partecipato all'evento e ha presentato il processore Intel Core Ultra, che integra tre tipi di motori di calcolo: CPU, GPU e unità di elaborazione neurale (noti collettivamente come XPU) – per varie attività di intelligenza artificiale. Yu ha accennato a un prossimo processore per computer AI di prossima generazione basato sull'architettura Lunar Lake, promettendo funzionalità AI più potenti.

