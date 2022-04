Il creatore di Pokémon GO Niantic lancia il gioco di realtà aumentata per animali domestici “Aquamarine”

Niantic, l’azienda dietro il popolare gioco Pokémon Go per dispositivi iOS, Annunciato questa settimana L’imminente lancio di Next Tiles, un gioco di animali virtuali chiamato “Aquamarine”.



In Peridot, gli utenti saranno interessati ad allevare, allevare e allevare animali domestici virtuali, come i giorni nostri, I phone Una copia di Tamagotchi. Gli animali domestici sono chiamati acquamarina, o “punti” in breve, e i giocatori li alleveranno dalla nascita.

Dopo migliaia di anni di sonno, le acquamarine (o Dots in breve) si stanno svegliando in un mondo molto diverso da quello in cui stavano vagando e avranno bisogno del nostro aiuto per proteggerle dall’estinzione. Allatterai il tuo peridoto mentre ti imbarchi in questa esperienza. Queste sono creature che si sentono così reali, adoreranno ogni momento della loro crescita dalla nascita all’età adulta. Mentre esplorerai il mondo insieme, imparerai di più sui tuoi simpatici nuovi amici, svilupperai un legame mentre nutri e giochi con loro e lavorerai con altri giocatori per diversificare i loro generi.

I giocatori si prenderanno cura della loro acquamarina, la porteranno a fare picnic, soddisferanno le loro voglie, giocheranno, esploreranno luoghi, scopriranno tesori nascosti in tutto il mondo, scatteranno foto e sbloccheranno nuovi modelli di acquamarina attraverso l’allevamento.

Come con altri giochi Niantic, c’è una componente del mondo reale di Peridot, con versioni in realtà aumentata degli animali domestici che possono essere trasmessi in streaming nel mondo reale per passeggiare e giocare.

Niantic lancerà Peridot in mercati selezionati nel prossimo futuro e la società prevede di ripetere l’esperienza di gioco durante il periodo di test. Chi volesse saperne di più può iscriversi alla nostra newsletter via email Sito web di Niantic.

Niantic è meglio conosciuto per lo sviluppo di Pokémon Go, ma l’azienda ha anche sviluppato Ingress e ora defunto Harry Potter: Wizards Unite è un gioco che deve ancora rivelarsi popolare tra gli utenti. Harry Potter: Wizards Unite è stato chiuso il 31 gennaio 2022.