Il Congresso raggiunge i 100 punti, mostra il vantaggio iniziale, pronto per il conteggio più alto dal 2014

Il Congresso potrebbe vincere 100 seggi al Lok Sabha in queste elezioni, dopo averne vinti solo 44 nel 2014 e 52 nel 2019. L’ultima volta che il partito ha vantato un risultato a tre cifre è stato nel 2009, quando vinse 206 seggi e spodestò l’ex primo ministro Manmohan Singh. Alleanza Progressista Unita per un secondo mandato.

Alle 23:00, il Congresso aveva vinto 85 seggi – inclusa la roccaforte di Amethi, nell’Uttar Pradesh, persa contro Smriti Irani del BJP nelle elezioni del 2019 – in tutto il paese ed era in testa ad altri 14 seggi.

Il blocco indiano guidato dal partito, formato nel giugno 2023 per sfidare il primo ministro Narendra Modi e l’Alleanza democratica nazionale guidata dal BJP, era in vantaggio con 232 voti, meno della sua richiesta di 295.

La NDA era in vantaggio con 292 seggi. Il partito al governo ha rapidamente superato la soglia dei 272 voti a metà strada all'inizio del conteggio (iniziando con le schede postali), ma ha rallentato con il passare delle ore.

Alle 23, il solo BJP aveva ottenuto 221 seggi – molto al di sotto del suo obiettivo di 370 – ed era in vantaggio di 19 seggi. Il partito ha fissato un obiettivo di 30 seggi aggiuntivi per i suoi partner nella NDA, obiettivo che, cosa interessante, è stato raggiunto.

Il primo ministro Modi si prepara così a un terzo mandato storico, ma la speranza del BJP di superare la barriera dei 400 seggi – cosa che solo il Partito del Congresso è riuscito a fare – si è scontrata con un muro in India.

Cosa è successo nel 2014?

Nel 2014, il Partito del Congresso – allora guidato da Rahul Gandhi – affrontò la tanto decantata “ondata Modi” e subì una schiacciante sconfitta, perdendo 162 seggi e quasi il 9,3% dei voti.

Le elezioni del 2014 hanno visto emergere il cuore dell’India: la cintura degli stati di lingua hindi che va dal Gujarat e Rajasthan a ovest al Bihar e Jharkhand a est, fino al Madhya Pradesh.

Il BJP ha conquistato questi stati 10 anni fa, conquistando 336 dei 543 seggi del paese.

Il solo partito dello zafferano ha ottenuto 282 seggi.

La NDA ha vinto 73 seggi in UP, 41 in Maharashtra, 31 in Bihar e 27 in Madhya Pradesh. Ha conquistato anche 26 seggi nel Gujarat, 25 nel Rajasthan, sette seggi a Delhi, quattro seggi nell'Himachal Pradesh e cinque seggi nell'Uttarakhand, e ha vinto 12 seggi su 14 in Jharkhand, 10 seggi su 11 in Chhattisgarh e sette su 10 Haryana. posti a sedere.

Il Congresso ha vinto solo due seggi nell'UP, le roccaforti del partito di Amethi e Raebareli. Il partito ha vinto solo sei seggi nel resto della cintura, mentre i suoi partner, l'Alleanza Progressista Unita, hanno contribuito con altri sei.

Cosa è successo nel 2019?

Cinque anni dopo, il BJP è balzato in vantaggio, conquistando 303 seggi da solo e 353 con i suoi alleati.

Ancora una volta, la cintura hindi è stata fondamentale per sconfiggere le speranze del Congresso, con il partito che ha ottenuto 74 seggi nell'Uttar Pradesh, 39 seggi nel Bihar e 28 seggi nel Madhya Pradesh. Ha conquistato anche gli stati di Gujarat, Rajasthan, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Delhi, conquistando 77 seggi in questi stati.

Aggiungendo i nove seggi del Chhattisgarh e gli 11 del Jharkhand, il BJP ha accumulato 238 seggi da questa cintura.

Il Congresso, questa volta sotto la guida di Rahul Gandhi, ebbe un'altra brutta caduta, conquistando solo sei seggi da solo e sette con il Jharkhand Mukti Morcha.

Più seriamente, Gandhi ha subito una sconfitta a sorpresa da parte del collegio elettorale di Amethi in UP. Invece il leader del Congresso, che puntava alla quarta vittoria consecutiva, ha perso pesantemente contro Smriti Irani del BJP.

Gandhi si è dimesso dalla carica di presidente del Congresso dopo la sconfitta, rimanendo fermamente convinto che non avrebbe riconsiderato la sua decisione nonostante un'ondata di obiezioni da parte dei lealisti della famiglia Gandhi.

Elezioni di Lok Sabha 2024: cosa dicono gli exit poll

Due sondaggisti su 12 – India Today-Axis My India e India TV-CNX – ritengono che l’Alleanza Democratica Nazionale guidata dal BJP potrebbe raccogliere fino a 401 seggi. Un terzo canale – News24 – Chanakya Today – ha detto che avrebbe raggiunto la soglia dei 400 seggi, e altri tre – ABP News-C Voter, Jan Ki Baat e News Nation – hanno dato alla forza elettorale di Modi un massimo di 383 seggi. 392 e 378 posti.

Il Blocco indiano – visto da molti come un gruppo disordinato di partiti di opposizione – si è fatto beffe di queste aspettative e ha promesso che avrebbe fatto ciò che si era prefissato di fare nel giugno dello scorso anno: sconfiggere il Primo Ministro Modi e il BJP.

Il presidente del Congresso Mallikarjun Kharge e Rahul Gandhi hanno insistito sul fatto che la combinazione avrebbe ottenuto 295 seggi.

I dati dei sondaggi d'opinione non erano d'accordo; Anche se quattro di loro danno al blocco più di 150 seggi.

TV9 Bharatvarsh-Polstrat, Times Now-ETG e Republic TV-P Marq hanno affermato che il gruppo INDIA vincerà 166, 152 e 154 seggi, mentre News Nation e ABP News-C Voter prevedono una vittoria di 152-182 seggi.

India News-D Dinamica e Notizie 24 – Oggi Chanakya è stato molto meno ottimista, prevedendo solo 125 e 107 seggi, mentre altri si aspettavano che l'India avrebbe ottenuto tra 109 e 166 seggi.

