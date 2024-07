Il componente aggiuntivo GNOME Tiling Shell aggiunge un nuovo modo per affiancare rapidamente le finestre

Se hai provato Rivestimento in piastrelle Con l'estensione GNOME, saprai quanto è facile dividere le finestre delle applicazioni nella shell GNOME, da semplici a più complesse.

L'ultimo aggiornamento, iniziato questa settimana tramite il sito Web GNOME Extensions, aggiunge un altro modo intuitivo per dividere le finestre mentre lavori.

Innanzitutto, ha introdotto un chip in stile Windows 11 Assistente Snap Puoi posizionare le finestre su di esse per affiancarle di conseguenza. Successivamente, ha aggiunto scorciatoie da tastiera per supportare l'affiancamento delle finestre senza utilizzare il mouse. Poi, più recentemente, è stata introdotta la piastrellatura dei bordi.

Ora, Tiling Shell v12 aggiunge scorso Metodo Tile: un metodo che non richiede lo spostamento delle dita sulla tastiera o il trascinamento delle finestre delle applicazioni sullo schermo per attivare i launcher…

Tiling Shell v12: Affiancamento della barra del titolo

Dividi le finestre dell'applicazione in riquadri facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo

con Rivestimento in piastrelle v12, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra dell'applicazione per accedere alle opzioni di affiancamento dal menu contestuale.

La sezione superiore mostrerà tre opzioni, in base al layout attivo (puoi modificare il layout attivo utilizzando lo strumento pannello Tiling Shell o la diapositiva integrata) Assistente Snap che appare).

“Sposta sulla tessera migliore” – Affianca la finestra per svuotare l'area più vicina al centro dello schermo

– Affianca la finestra per svuotare l'area più vicina al centro dello schermo “Spostati all'estrema destra” – Finestra affiancata all'area vuota più vicina sulla destra

– Finestra affiancata all'area vuota più vicina sulla destra “Spostati all'estrema sinistra” – Finestra affiancata all'area vuota più vicina a sinistra

Se c'è solo un'area libera nel layout attivo, verrà invece visualizzata l'opzione “Sposta nella tessera migliore”: –

C'è solo una sezione gratuita? Questa sarebbe la piastrella migliore, non è vero?

Ma forse non vuoi affiancarlo attivo Pianificazione.

Nella parte inferiore del menu contestuale è presente una panoramica di tutti i layout precedentemente selezionati e salvati. Per inserire un'app in uno di questi layout, fai clic su un'area in qualsiasi layout e la tua finestra si trasformerà perfettamente per adattarla Lui lei.

Lui ricorda: Rivestimento in piastrelle Consente di creare e salvare più layout. NO È limitato a quattro angoli cardinali o due angoli adiacenti.

Le opzioni visualizzate dal menu provengono dai layout scelti

Ti chiedi perché queste opzioni non sono legate al pulsante di controllo della finestra, come nel caso di funzionalità di affiancamento simili in Windows 11, macOS e Chrome OS? Le limitazioni di GNOME lo rendono un compromesso efficiente a cui è ancora facile accedere.

Questo aggiornamento include anche una serie di correzioni.

Il rilevamento del colore è stato corretto per l'effetto sfocatura (opzionale) introdotto nell'aggiornamento precedente in Temi chiari e le scorciatoie da tastiera per spostare o dividere le finestre in riquadri ora tengono conto di più monitor, rendendo possibile dividere le finestre su/dai monitor.

Costante Rivestimento in piastrelle estensione GNOME

Rivestimento in piastrelle È un programma gratuito e open source che funziona con GNOME Shell 42 e versioni successive. Ottienilo dal sito web delle estensioni GNOME Se non lo hai già, oppure esci e accedi di nuovo per applicare l'aggiornamento in background, se lo hai.

Come sempre, installare le estensioni GNOME Shell su Ubuntu è più semplice da usare Gestore dei componenti aggiuntivi L'applicazione, disponibile per l'installazione direttamente dal repository Ubuntu 24.04 LTS.

Gestore dei componenti aggiuntivi Ti consente di cercare, sfogliare, visualizzare in anteprima, installare, gestire i componenti aggiuntivi, accedere alle relative impostazioni e farti sapere quando è disponibile un aggiornamento.