Il bazar di Kelantan viene gettato nella spazzatura nonostante la preparazione da parte del consiglio locale di adeguate strutture per lo smaltimento dei rifiuti

Nonostante le molteplici campagne e iniziative per aiutare i malesi a ridurre ed eliminare del tutto le abitudini di abbandono, il cattivo comportamento sembra perpetuarsi.

Questo è stato esposto in un bazar nel Kelantan, dove sia i venditori che i visitatori sono stati condannati per aver lasciato il sito follemente distrutto.

IL Majlis Birindran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) Si sono rivolti alla loro pagina TikTok per condividere la loro delusione in merito, poiché hanno allestito le strutture per gettare correttamente la spazzatura al bazar, ma le persone hanno comunque scelto di portare fuori la spazzatura.

Hanno scritto: “Sebbene la campagna Kelantanku Bersih (My Clean Kelantan) sia stata condotta per molto tempo, è stato fornito un numero sufficiente di strutture per lo smaltimento dei rifiuti e sono stati inviati solleciti dalle forze dell’ordine e dai funzionari della sanità pubblica per mantenere pulita l’area del bazar diverse volte, la comunità e i commercianti sono immobili e i visitatori lo ignorano.

“Questo è un esempio del comportamento irresponsabile di alcuni commercianti e visitatori di Pasar Parit Dalam, che non danno priorità alla pulizia”.

Ciò che rende la situazione ancora più triste è che, come hanno condiviso, i colpevoli punteranno ancora il dito contro i consigli locali per il disordine.

“Quando accadono cose del genere, anche il consiglio locale sarà incolpato”.

Dati i necessari impianti di smaltimento dei rifiuti che sono stati forniti, con numerosi solleciti da parte delle autorità, non c’è davvero nessun altro da incolpare se non venditori e visitatori.

Ecco perché non possiamo avere cose belle.

Puoi controllare la presentazione video Qui

Cosa ne pensi di questo? Sentiti libero di condividere i tuoi pensieri nella sezione commenti.

Leggi anche: Clienti visti cercare i loro pacchi nel disordinato magazzino del servizio di corriere a Kelantan