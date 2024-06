Il ballo di gala dell'HMRI 2024 raccoglie 205.000 dollari per la ricerca medica

Sabato sera l'Hunter Medical Research Institute (HMRI) ha ospitato il suo spettacolo annuale presso il municipio di Newcastle, celebrando il fascino e il glamour dell'Italia.

L'evento ha riunito 260 ospiti di ogni ceto sociale, per una serata di eleganza, intrattenimento e generosità, raccogliendo 205.000 dollari per sostenere la ricerca biomedica.

La professoressa Frances Kay Lampkin, che ha tenuto la presentazione formale della serata, ha sottolineato l'importanza del sostegno della comunità nel raggiungimento di scoperte mediche. “Attraverso la ricerca, portiamo speranza e vite più sane alla nostra comunità”.

I fondi raccolti dal ballo di gala andranno a beneficio diretto delle iniziative di ricerca in corso dell'HMRI volte a migliorare i risultati sanitari a livello locale, nazionale e globale. L’HMRI resta fedele alla sua visione di creare un milione di persone più sane sul pianeta.

I fondi raccolti all'HMRI Ball ci consentono di sostenere la ricerca sanitaria e medica che trasforma la salute della nostra comunità attraverso nuovi trattamenti e modelli di assistenza ai pazienti in aree di bisogno nella nostra comunità come ictus, malattie cardiache, diabete, demenza, cancro, malattie respiratorie malattie, gravidanza, salute e benessere mentale e aree di necessità nuove ed emergenti come la salute climatica.

“Questo evento annuale non sarebbe possibile senza il sostegno continuo delle nostre aziende locali e nazionali che ogni anno donano generosamente per sostenere la ricerca medica presso l'HMRI. È incredibile avere il sostegno di così tanti membri meravigliosi e generosi della comunità in questa situazione molto difficile dell’economia, li ringraziamo per il loro sostegno”. La loro generosità e disponibilità ad aiutarci; la nostra comunità rimane la pietra angolare e la forza di HMRI e questo è ciò che ci rende così speciali”. ha affermato il professor Francis Kay Lampkin, amministratore delegato e direttore dell'HMRI.

La serata è stata piena di momenti indimenticabili, tra cui un'asta silenziosa incredibilmente generosa e un'asta dal vivo ospitata dal famoso banditore Javan Reynolds.

Basandosi sulla tradizione stabilita nei balli precedenti, l'integrazione tra scienza e arte rimane fondamentale per la nostra missione.

“Il rapporto tra scienza e arte è profondo e sfaccettato e intreccia creatività, innovazione ed esplorazione. Continuiamo a rafforzare questo legame tra HMRI e la comunità artistica attraverso una nuova iniziativa che offre agli artisti una commissione fino al 30% per coprire le spese. le loro opere donate. Questo è un vantaggio per tutti”. ha affermato il presidente e membro del consiglio dell'HMRI, Christy Atkins.

“È il nostro modo di dirti grazie e che apprezziamo te e il tuo impegno nei confronti dell'HMRI.”

L'HMRI esprime la sua più profonda gratitudine a tutti i nostri sponsor, donatori e partecipanti i cui contributi hanno un impatto significativo sul progresso della ricerca medica.

Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor delle bevande, agli sponsor dei tavoli e ai donatori di articoli all'asta per il loro incrollabile supporto.