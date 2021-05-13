IFJ國際記者聯盟報告稱北京捆綁「疫苗外交」重塑世界媒體格局 – BBC News 中文

26 minuti ago Allegria Manna

圖像來源，Xinhua

圖像加註文字，

國際記者聯盟報告認為中國在對外提供援助物資之餘嘗試影響當地媒體，為中國講說話。

過去一年多，美國等西方國家批評中國在2019冠狀病毒（COVID-19）疫情下試圖操控國際輿論。總部設在比利時布魯塞爾的國際記者聯盟（IFJ）一份最新報告嘗試證明中國已經建立一套行之有效的國際媒體宣傳體系，並試圖揭露其如何運作。

IFJ 委託三位澳大利亞媒體學者對全球50個國家和地區的新聞工作者作調查採訪，其證言顯示中國花大氣力建立了一整套國際媒體基礎布局，並在全球抗擊疫情期間投入使用。

報告還指出，中國把這些對外宣傳工作和「疫苗外交」捆綁到「一帶一路」倡議的投資項目中，以確保受惠國在聯合國會議等場合支持中國、讚揚中國。

中國外交部官員回應稱， 此報告所述內容都是「美國一直以來的做法」，中國旨在回應美國等「赤裸裸的輿論或者話語霸權」。

READ  शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या रिहानाचा गुगलवर भारतीय शोधत आहेत धर्म

More Stories

英美德18軍圍剿中國 質問：新疆若沒問題何不開放 | 國際 | 新頭殼 Newtalk

8 ore ago Allegria Manna

地球的水从何而来？ – 科学探索 – cnBeta.COM

16 ore ago Allegria Manna

｢民主主義｣を後回しにしたシンガポールが経済立国に成功したのは偶然ではない なぜ”アジアの民主主義”は不完全か | PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）

1 giorno ago Allegria Manna

ทั่วโลกป่วย โควิด ทะลุ 160 ล้านคน อินเดียยังน่าห่วง ติดเชื้อเพิ่มวันละ 3.4 แสนราย

1 giorno ago Allegria Manna

చైనా జనాభా పెరుగుదల రేటు ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయింది… అంటే ఏమిటి దీనర్ధం?

2 giorni ago Allegria Manna

Pakistan has created new rules to satisfy the problems of FATF

3 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

Un ecosistema equilibrato utilizza l’acqua in modo più efficiente

2 minuti ago Colombano Russo

IFJ國際記者聯盟報告稱北京捆綁「疫苗外交」重塑世界媒體格局 – BBC News 中文

26 minuti ago Allegria Manna

Italia: Mario Draghi rinuncia al suo stipendio come Presidente del Consiglio, Mercati di notizie

3 ore ago Fillipo Toscani

Come verranno distribuiti 750 miliardi di euro del piano di ripresa

6 ore ago Narciso Trentini

英美德18軍圍剿中國 質問：新疆若沒問題何不開放 | 國際 | 新頭殼 Newtalk

8 ore ago Allegria Manna