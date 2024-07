I vescovi cattolici di Malawi, Zambia e Zimbabwe formano un'assemblea episcopale regionale indipendente

Dopo un incontro consultivo generale di tre giorni (15-19 luglio) tenutosi in Malawi, i vescovi cattolici di Zambia, Malawi e Zimbabwe hanno deciso di istituire una conferenza regionale congiunta di Malawi, Zambia e Zimbabwe. Sarà conosciuta come Associazione delle Conferenze Episcopali Cattoliche di Malawi, Zambia e Zimbabwe (ACBC-MAZAZI).

Paolo Samasomo – Città del Vaticano.

Questa settimana, i vescovi cattolici delle tre conferenze si sono avvicinati alla formazione di una nuova assemblea episcopale regionale.

È un'idea che circola e di cui si parla da anni.

I tre paesi sono legati da legami storici e culturali. Dal 1953 al 1963, sotto il dominio coloniale britannico, questi paesi furono uniti in un unico stato, la Federazione della Rhodesia del Nord, della Rhodesia del Sud e del Nyasaland. La regione era anche conosciuta come Federazione Centrafricana.

Dichiarazione di intenti: un nuovo passo coraggioso

Al termine dell'incontro, i vescovi hanno rilasciato una formale dichiarazione d'intenti, firmata congiuntamente dai tre presidenti della conferenza: l'arcivescovo del Malawi George Desmond Tambala – presidente della Chiesa episcopale cattolica, e l'arcivescovo Ignatius Chama dello Zambia – presidente della Conferenza Episcopale dello Zambia Mons. Paul Horan – Presidente della Conferenza Episcopale dello Zambia Mons. Paul Horan – Presidente della Conferenza Episcopale dello Zambia Horan.

“Considerando questo passo coraggioso, le tre conferenze prevedono la formazione di una regione indipendente. A tal fine, la subregione adotterà il principio della gradualità. Ci saranno obiettivi a breve termine che formeranno la base su cui si baseranno gli obiettivi a lungo termine sarà raggiunto a tempo debito. Non ci sono tempi specifici su quando la nuova regione sarà completata. Le tre conferenze si impegnano a presentare questo progetto ai rispettivi organi regionali, IMBISA e AMECEA, e manterranno la loro adesione fino a nuovo avviso. ” affermano i vescovi annunciando le loro intenzioni.

I vescovi hanno inoltre approvato gli statuti e le linee guida operative della nuova associazione e creato meccanismi per includere, su richiesta, altri membri provenienti da fuori della subregione.

La sede del segretariato della nuova subregione sarà a Lusaka, capitale dello Zambia. La prossima Assemblea Generale si sarebbe tenuta nello Zimbabwe tre anni dopo.





I vescovi di Malawi, Zambia e Zimbabwe in processione per la Messa (Malawi)

Costruire ponti e promuovere la fede, l’unità e il servizio

I vescovi hanno sottolineato che l'obiettivo primario dell'incontro consultivo in Malawi è rafforzare ulteriormente l'unità pastorale, l'annuncio del Vangelo e la solidarietà nella subregione alla luce delle sfide comuni. L’obiettivo era anche quello di basarsi sulla conferenza di Lusaka del 2020.

Il nunzio apostolico in Zambia e Malawi, mons. Gian Luca Beresi, ha letto il messaggio di buona volontà di Papa Francesco ai vescovi. I vescovi si sono incontrati a Salima, località turistica sul lago Malawi.

Successivamente i vescovi hanno raccontato cosa Papa Francesco si aspettava da loro come vescovi della regione.

“Il Santo Padre Papa Francesco, attraverso il Dicastero Missionario, ha sottolineato la necessità di continuare a 'costruire ponti e rafforzare la fede, l'unità e il servizio' tra i tre Paesi della sub-regione. Lo vede come un momento opportuno e degno di confronto in mezzo Le sfide attuali. Per il Santo Padre, “costruire ponti rafforza la visione globale e sistematica di una società sostenibile che affronti equamente le questioni sociali, economiche e ambientali”. promuovere il bene comune e la dignità di tutte le persone nella subregione”, spiegano i vescovi nel loro messaggio.

Il Presidente della Repubblica del Malawi, Dott. Lazarus McCarthy Chakwera, ha fatto una visita di cortesia ai vescovi durante il loro incontro. Li ha elogiati per la loro continua pastorale verso il popolo di Dio attraverso l'impegno sociale e politico della Chiesa. Il presidente Chakwera ha anche ringraziato i paesi della subregione per aver sostenuto il Malawi durante la crisi.