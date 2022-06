I vescovi affermano che papa Francesco intende rimanere papa “finché Dio lo permetterà”

CITTÀ DEL VATICANO (RNS) – Mentre le preoccupazioni per la salute di papa Francesco hanno alimentato le voci secondo cui potrebbe dimettersi presto, lunedì 20 giugno i vescovi brasiliani hanno detto ai media vaticani che il papa intende continuare nel suo ruolo di capo della Chiesa cattolica “per finché Dio lo permette».

L’arcivescovo di Porto Velho, Roque Palocci, ha detto che il Papa lo ha rassicurato lunedì durante una visita in Vaticano che, nonostante le molte sfide del papa, le dimissioni “non gli sono passate per la testa”, secondo un giornalista. Articolo pubblicato da Vatican News.

Diciassette vescovi brasiliani incontreranno il Papa questo mese per le tradizionali visite “ad limina”, consultazioni obbligatorie di vescovi di tutto il mondo con cadenza quinquennale.

“Voglio vivere la mia missione finché Dio me lo permette”, ha detto Francesco quando ai vescovi è stato chiesto della sua salute.

Nello stesso articolo vaticano, monsignor Lucio Nicoletto, direttore della diocesi brasiliana di Roraima, si è detto colpito dal “grande potere” mostrato dall’anziano papa, che durante l’incontro ha rafforzato il suo impegno per la protezione della foresta amazzonica e delle popolazioni indigene. chi lo abita.

Imparentato: Il vescovo belga rifiuta l’onore del cardinale per il record di abusi

Ai primi di giugno, lo ha detto il cardinale Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, uno dei consiglieri cardinali del Papa Le voci di dimissioni non erano altro che “fake news”. Confronta i resoconti dei media sull’argomento “Serie TV economiche”.

Le voci sulle dimissioni di papa Francesco sono aumentate dopo l’annuncio del Vaticano Annullamento della sua prevista visita papale a luglio in Congo e Sud Sudan, citando dolore al ginocchio. Non è chiaro se il Papa farà il suo previsto viaggio in Canada alla fine del prossimo mese.

Papa Francesco ha iniziato a usare una sedia a rotelle a maggio, poco dopo che il Vaticano aveva annunciato che sarebbe stato sottoposto a iniezioni medicate volte ad alleviare il dolore alla gamba e al ginocchio destro. Il Papa ha sofferto per gran parte della sua vita adulta di sciatica, che è peggiorata con l’età.

Nel luglio 2021 Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico ed è stato tenuto sotto osservazione per 11 giorni.

Il predecessore di Francesco, papa Benedetto XVI, ha scosso il mondo cattolico e non solo quando ha annunciato le sue dimissioni da papa nel 2013. Ad agosto, Francesco visiterà la tomba di Celestino V, noto per le sue dimissioni da papa nel 1294, in una città italiana. Aquila. Quattro anni prima che Benedetto annunciasse il suo ritiro, visitò la stessa tomba.

Imparentato: La mia generazione ha bisogno di scusarsi per la classe 2022