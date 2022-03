I vacanzieri avvertono che l’invasione russa dell’Ucraina potrebbe influire sui viaggi internazionali

I vacanzieri hanno avvertito che l’invasione russa dell’Ucraina potrebbe influenzare gli itinerari di viaggio internazionali.

Il mondo è rimasto scioccato la scorsa settimana Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue truppe in Ucraina verso la sua capitale, Kiev.

La brutalità della Russia nei confronti dell’Ucraina ha portato i leader mondiali a imporre sanzioni a Putin nel tentativo di dissuaderlo da ulteriori distruzioni.

Le sanzioni hanno indotto la Russia a chiudere il suo spazio aereo alle compagnie aeree di tutti i paesi dell’UE, il che significa che i voli tra Europa e Asia devono ora prendere rotte aeree più lunghe.

Tuttavia, la risposta non dovrebbe interessare un gran numero di viaggiatori in quanto il numero di voli tra Londra, Giappone, Cina e Corea è già stato ridotto a causa della pandemia.



(Foto: Agenzia fotografica Collins)



Tuttavia, il costo dei voli potrebbe continuare a salire con l’aumento dei prezzi del petrolio.

È probabile che questo aumento dei costi operativi delle compagnie aeree venga trasferito ai clienti con conseguente aumento delle tariffe.

Finora, i fornitori hanno affermato che il conflitto non ha influito sulle prenotazioni poiché cambiano gli itinerari dei voli verso l’Europa orientale,

Tuttavia, nonostante i tentativi di rassicurare i viaggiatori, i viaggiatori si preoccupano ancora di dirigersi su un volo lontano.

Karen Magee, vicepresidente senior di In The Know Experiences, parte della divisione Global Travel Collection, ha dichiarato a Travel Weekly che i suoi clienti sono preoccupati.

Di conseguenza, ha detto, la sua agenzia non accetta più nuove prenotazioni nella zona.

La signora Maggie ha detto: “Non abbiamo affari con l’Ucraina in particolare, ma sicuramente nelle aree circostanti. I clienti sono molto preoccupati per le potenziali interruzioni dei rifugiati. È una situazione triste”.

Ha aggiunto: “La nostra direttiva al momento è di monitorare da vicino la situazione, perché non sappiamo davvero in quale direzione andrà.

“Attualmente, direi che la maggior parte dei consulenti sta mettendo in pausa le nuove prenotazioni, ma non cancella quelle esistenti finché non avremo un’idea più realistica di come sarà. Tutti sono in modalità attendista”.

L’invasione ha anche indotto molti vacanzieri ad annullare i loro viaggi, temendo che la Russia avrebbe lanciato ulteriori attacchi.