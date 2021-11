I thread di Instagram verranno interrotti il ​​mese prossimo

Lanciata nel 2019, Instagram Thread è un’app che si concentra sull’invio e la ricezione di messaggi con gli utenti di Instagram. Sfortunatamente ora, Meta ha annunciato che l’app sarà interrotta e non sarà disponibile a partire da dicembre, 9to5Mac ارير Rapporti.

Instagram Thread verrà disattivato entro la fine del prossimo mese, mentre a partire dal 23 novembre gli utenti riceveranno messaggi che indicano che Thread è stato interrotto e presto smetterà di funzionare. Questi utenti verranno reindirizzati all’app principale di Instagram quando proveranno a inviare messaggi tramite thread e, inizialmente, quando l’app è stata annunciata e lanciata, Instagram ha affermato che l’app è progettata per consentire agli amici intimi di comunicare tra loro. Tuttavia, l’app non è stata molto popolare tra gli utenti di Instagram e questo è uno dei motivi principali per cui ora sta per uccidere.

Instagram ha modi per condividere e connettersi con i tuoi amici come Storie e Instagram Direct. Tuttavia, l’azienda pensava che le persone avessero bisogno di un’app separata per la loro cerchia più intima di amici, motivo per cui, afferma l’azienda, ha creato Thread.

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Con il recente cambio di nome e il rebranding che sta attraversando Facebook, sembra che si sia anche concentrato e ripensato ai suoi prodotti. Inoltre, con l’unificazione di Facebook Messenger e Instagram, le reazioni alle emoji e i temi delle app sono arrivate su Instagram Direct, arricchendo ulteriormente l’esperienza dell’utente. Con Instagram Thread che avvia il processo di interruzione, gli utenti su iOS e Android inizieranno a vedere le notifiche di interruzione dell’app a dicembre, mentre il Centro assistenza di Instagram mostrerà anche una notifica che i thread non saranno più supportati. Al termine del supporto, gli utenti esistenti verranno disconnessi, mentre l’app verrà rimossa dall’App Store e dal Google Play Store. Tuttavia, tutte le funzionalità di Thread saranno disponibili sull’app principale di Instagram quando l’app verrà chiusa alla fine di quest’anno.

L’app principale di Instagram ha più funzionalità che non vedi l’ora di vedere

Anche se questa notizia potrebbe essere spiacevole da sentire se sei un utente di temi, l’app di Instagram ha ricevuto molti miglioramenti negli ultimi mesi, quindi non rimarrai deluso nel passare ad essa. Ecco cosa l’azienda ha aggiunto di recente a Instagram in modo da poter migliorare l’esperienza.

Innanzitutto, per prevenire account falsi e account generati da bot che ti inviano spam, Instagram ti richiederà di registrare un video selfie Come passaggio nel processo di registrazione. La registrazione del video selfie servirà per confermare che la persona che si è registrata su Instagram è un vero essere umano, ovviamente questi video non verranno visualizzati da nessuna parte sull’app e verranno cancellati entro 30 giorni dai server della piattaforma social.

Un’altra cosa interessante che arriverà presto nell’interfaccia dell’app La possibilità di mettere “Mi piace” alle storie di Instagram. Fino ad ora potevi interagire con gli emoji o inviare un messaggio in risposta a una storia, ma la semplice funzione like non era disponibile. Ora sembra che l’azienda stia lavorando su questa caratteristica chiave, che renderà l’interazione con le Stories facile e veloce.

Inoltre, secondo il reverse engineer e lo sviluppatore mobile Alessandro PaluzziGli host “live” su Instagram avranno la possibilità di aggiungere moderatori ai loro gruppi di trasmissione in diretta. Ciò aiuterà a monitorare il feed e la chat della trasmissione in diretta e renderà anche la comunicazione più piacevole senza inutili troll che interrompono le trasmissioni in diretta dei tuoi creatori preferiti.

Un’altra caratteristica utile che Instagram otterrà è in realtà, Avvertimento per “prendersi una pausa” da lui. Sarà utile per gli utenti che soffrono di dipendenza da smartphone.