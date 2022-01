I talebani hanno gettato migliaia di litri di alcol

I talebani hanno smaltito quasi 3.000 litri di alcol sequestrati nella capitale afghana, Kabul. Il governo talebano sopprime la vendita di alcolici.

Domenica, l’AFP ha riferito, in un video diffuso dall’Agenzia di intelligence generale afgana (GDI), che i funzionari dell’intelligence scaricano liquori in un canale dopo i raid nella capitale, Kabul.

La posizione dei talebani sulla vendita di alcolici è dura. “I musulmani dovrebbero astenersi dal produrre e vendere alcol”, ha detto un funzionario dell’intelligence in un video dell’agenzia di intelligence pubblicato su Twitter domenica. “

In precedenza, il 15 agosto, i talebani erano entrati a Kabul e avevano imposto il loro controllo su tutto l’Afghanistan. Un mese dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, gli Stati Uniti lanciarono un’operazione militare in Afghanistan, accusandoli di ospitare al-Qaeda. Un mese dopo l’operazione, il governo talebano in Afghanistan è stato rovesciato. Venti anni dopo, i talebani sono tornati al potere il 30 agosto 2021, dopo la fine dell’operazione guidata dagli Stati Uniti.

Dopo essere salito al potere, la campagna contro i tossicodipendenti e coloro che ne sono coinvolti si è intensificata.

Ora del Bangladesh: ore 1220, 3 gennaio 2022

