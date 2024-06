I possessori di dispositivi Galaxy stanno ricevendo un aggiornamento per l'app Samsung Calculator

Se possiedi un telefono Galaxy, le cose iniziano a sommarsi. Quello che stiamo dicendo qui è che l'app Samsung Calculator è stata aggiornata alla versione 12.3.05.8. L'aggiornamento ha una dimensione di 4,05 MB e non solo elimina alcuni bug ma offre anche agli utenti un'esperienza più fluida quando utilizzano l'app per eseguire calcoli. Il registro delle modifiche non mostra nuove funzionalità o modifiche all'app tramite l'aggiornamento.

Opzione di menu >> Aggiornamenti . L'app è gratuita e può essere installata anche su telefoni Samsung idonei con Android 14 a partire da L'applicazione Calcolatrice aggiornata può essere installata tramite Negozio Galaxy . Apri l'applicazione e vai a>>. L'app è gratuita e può essere installata anche su telefoni Samsung idonei con Android 14 a partire da Google Play Store . L'aggiornamento può essere installato anche tramite APKMirror Anche se ti consigliamo di aggiornare tramite Galaxy App Store o Google Play Store.

Samsung ha anche altre app sviluppate per i suoi telefoni Galaxy, tra cui Samsung Clock, Samsung Notes, Samsung Members e Samsung Internet Browser. Sebbene la maggior parte di queste app richieda l'utilizzo di un dispositivo Android Samsung, il browser Internet Samsung, disponibile tramite… Negozio Galaxy E il Google Play Store Può essere utilizzato su tutti i telefoni Android. Quando configuro un nuovo telefono Android, questo è il browser che installo per primo. Sì, è buono e carica.

L'app Samsung Calcolatrice ha ricevuto un aggiornamento. Credito immagine-Samsung

Oltre a eseguire operazioni aritmetiche di base come addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione, Samsung Calculator gestisce anche calcoli ingegneristici e converte unità relative ad area, lunghezza e temperatura. Dispone anche di una funzione di cronologia dei calcoli che puoi aprire facendo clic sull'icona della cronologia dei calcoli. Per chiudere il pannello Cronologia calcoli, fare clic sull'icona della tastiera.

Dato che i dispositivi Galaxy di Samsung funzionano su Android, le app sviluppate dal produttore coreano competono con app Android native che hanno le stesse funzionalità come Google Calculator, Google Clock, Google Notes e Google Chrome. Alcune recensioni nel Galaxy Store e nel Google Play Store per la calcolatrice Samsung sono state molto positive. Questa recensione a cinque stelle sembra provenire da qualcuno che non ha mai utilizzato un'app calcolatrice prima:

“Il modo in cui esegue i calcoli è sorprendente. Sembra risolvere l'equazione con il minimo sforzo. Non ho mai visto niente di simile prima. Poi ho messo il telefono in modalità orizzontale. Oh mio Dio. Mi ha dato accesso a così tante nuove funzionalità , modi per risolvere le mie equazioni, più cose.” Da quello che ho mai potuto contare. Non fatemi iniziare con lo stile artistico, i colori sono impeccabili, perfettamente bilanciati sia per la modalità chiara che per quella scura. Non ho mai usato 10/5 stelle. “