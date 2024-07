I peacekeeper e i cittadini di Wau si uniscono in una corsa per la pace e l’unità

Scarica il logo

Residenti, dignitari e forze di pace hanno recentemente partecipato con gioia all’evento “Run for Peace” a Wau, tenutosi sotto il tema “Celebriamo l’unità, la pace e la diversità”, chiarendo ai partecipanti di cosa facevano parte.

Più di 2.000 persone hanno corso, fatto jogging o camminato lungo la corsa di 10 km, organizzata congiuntamente dalla Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) e dal Ministero statale della Cultura, della Gioventù e dello Sport.

“Questa iniziativa è eccellente perché puoi vedere come unisce le persone e ci permette di interagire con gli altri e con le forze di pace delle Nazioni Unite”, ha detto Clara Octavio, residente a Wau, aggiungendo che questo divertimento collettivo può promuovere sentimenti pacifici tra i giovani.

Il divertimento di tutti è stato il punto più alto di questo evento apprezzato dal pubblico.

“Vincitori e vinti, correre veloci o camminare lentamente; niente di tutto ciò contava davvero oggi”, ha sottolineato il maggiore Sakley, un peacekeeper del Bangladesh. Ha aggiunto: “Tutto quello che volevamo fare era rafforzare le relazioni tra le comunità che vivono nella regione e tra loro e la Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan. La fiducia tra noi ci aiuterà a proteggere i civili”.

Sarah Cleito, governatrice dello Stato occidentale del Bahr el Ghazal, non solo ha partecipato alla gara, ma ha anche espresso la speranza di organizzare più eventi sportivi.

“Possiamo ospitare una gara simile ogni anno. Sono grata di partecipare alla promozione dell'armonia riunendo le persone per attività sane che possono unirci e creare relazioni migliori anche con i paesi vicini”, ha aggiunto.

