I delegati del Regno Unito e degli Stati Uniti arrivano a Osun per la festa tradizionale

Delegati provenienti da Stati Uniti d'America, Regno Unito, Venezuela, Cuba e Trinidad e Tobago, mercoledì hanno fatto irruzione a Osogbo, nello stato di Osun, per partecipare alla conferenza annuale del gruppo Peers of Heaven, noto anche in Yoruba come “Imeri”.

Una delegata degli Stati Uniti, che si è identificata come Osunsola, che partecipava al festival per la quarta volta, ha detto che sebbene sia nata e cresciuta negli Stati Uniti, è stata in grado di dimostrare la sua cittadinanza nigeriana e la sua eredità yoruba attraverso il DNA.

Lodando gli organizzatori del festival, Osunsola ha affermato che i “pari celesti” sono aiutanti dei loro colleghi terreni e dovrebbero essere rispettati e curati.

PUNCH Online afferma che nella cosmologia yoruba, l'Emere è un essere unico e misterioso che si ritiene possieda una doppia natura spirituale e fisica.

Si ritiene che gli Imeri abbiano la capacità di viaggiare a piacimento tra il mondo spirituale e quello materiale. Questi esseri sono spesso descritti come dotati di superpoteri e talvolta sono visti sia come una benedizione che come una sfida per le loro famiglie.

Il sovrintendente generale del gruppo Emery Onitesiwaju, la signora Oyelola Ileboibun, che ha ospitato la conferenza, ha affermato che l'evento annuale sta guadagnando crescente popolarità, attirando partecipanti da diversi paesi del mondo.

Oyelola, moglie del sacerdote della chiesa Ifa a Osogbo, Ifeemi Ileboibun, che ha detto che la conferenza era per ringraziare il Creatore e pregare per i membri, ha esortato i nigeriani a desistere dalla pubblicità negativa sul paese.

“Oltre al Ringraziamento, la conferenza è un incontro per tutti noi. I nostri membri residenti in Nigeria, durante questa conferenza incontreranno i loro colleghi provenienti da diverse parti del mondo.

“Abbiamo delegati dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America, da Cuba, da Venusa e da Trinidad e Tobago. Questa conferenza arriva pochi giorni dopo la conclusione dell'annuale Festival Culturale Osun-Osogbo.

“Il nostro messaggio ai nigeriani da questo festival è che dobbiamo smettere di fare tutte le dichiarazioni negative sulla nostra terra, qualunque cosa negativa diciamo con la nostra lingua, potremmo esserne esposti, se non lavoriamo duramente per prevenirla accadendo. I nigeriani devono iniziare a dire cose positive su questo Paese.

“Dovremmo anche imparare a cucire i nostri vestiti in base ai materiali disponibili. Non dovremmo andare oltre i nostri limiti. Dovremmo smettere di maledire i nostri leader. Se il leader non fa ciò che vogliamo, maledirlo non aiuterà a risolvere il problema .”

“I nigeriani non dovranno affrontare alcuna difficoltà. Olodumare continuerà a guidarci e a proteggerci. Spero che Olodumare continui a benedire il presidente Bola Tinubu con la saggezza necessaria per guidare il Paese”, ha aggiunto.

PUNCH Online riporta che l'Osun Osun Festival è un evento culturale e religioso annuale celebrato a Osun, nello stato di Osun, in Nigeria. Onora la dea Osun, la dea della fertilità, dell'amore e del fiume Osun, ed è un evento importante per il popolo Yoruba.

Il festival si svolge solitamente per due settimane nel mese di agosto e si conclude con una grande cerimonia di chiusura. Quest'anno il festival si terrà venerdì 9 agosto 2024.

Risalente al XVI secolo, il festival è sia un viaggio religioso che una celebrazione culturale. Il festival attira migliaia di partecipanti, tra cui devoti, turisti e appassionati di cultura, che vengono per assistere a riti, riti tradizionali, musica, danza e mostre d'arte.

Le attività principali includono la processione dell'arugba (ragazza vergine che porta la zucca sacra), l'accensione della lampada sacra a sedici punte e vari spettacoli che mostrano la cultura yoruba.

Il Festival Osun Osogbo è stato riconosciuto dall'UNESCO come capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, sottolineandone il significato culturale e l'importanza di preservare queste tradizioni.