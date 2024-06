HTC sta ancora lanciando smartphone nel 2024

Ricordi HTC? Il famoso brand taiwanese che da oltre 10 anni realizza smartphone Android premium e premium? Che ci crediate o no, stanno ancora producendo smartphone nel 2024 e i loro prossimi dispositivi saranno svelati il ​​12 giugno 2024.

Secondo il loro teaser Pubblicato su X Con l'hashtag #ALLFORU, il prossimo dispositivo di HTC sembra essere una continuazione della serie HTC U. Si prevede che sarà l'HTC U24 Pro, che succederà all'HTC U23 Pro dello scorso anno, che è stato descritto come uno smartphone “focalizzato sul Metaverso”. .

Dall'immagine teaser, il nuovo telefono HTC non sembra speciale in quanto ha un design normale con due tacche per la fotocamera. In un mare di smartphone, sembra molto deludente.

Circa due mesi fa, le presunte specifiche erano aprire Su Google Play Console è tutt'altro che rivoluzionario. Come suggerito nell'elenco, il prossimo dispositivo HTC funzionerà con Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 e verrà fornito con 12 GB di RAM e un display Full HD+.

Si può dire con certezza che questo non è un telefono di ritorno per il produttore di smartphone, un tempo leggendario. Non funziona nemmeno con l'ultimo chip Snapdragon 7+ Gen 3 in grado di supportare funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Allora che senso ha lanciare un altro feature phone di fascia media dopo che è rimasto inattivo sulla scena degli smartphone per così tanto tempo?

Nel 2011, HTC era tra i primi 3 marchi di smartphone dietro Apple e Samsung. Oggi nel settore degli smartphone praticamente non esiste più dopo l'emergere dei marchi di smartphone cinesi. L'ultimo fiore all'occhiello di HTC ad essere presentato in Malesia è stato l'HTC U12+ rilasciato nel 2018 e, cosa interessante, il vecchio smartphone è ancora elencato in HTC Malaysia. sito web.