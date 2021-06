Guardiani della Galassia era originariamente un gioco multiplayer

Molti fan sono sorpresi che Square Enix stia arrivandoix Guardiani della Galassia Il gioco non avrà alcuna componente multiplayer perché avere una squadra piena di eroi si presta naturalmente al gioco cooperativo. Tuttavia, ora sappiamo che originariamente c’era una componente multiplayer nel gioco, anche se non sono disponibili ulteriori dettagli su cosa comportasse esattamente.

Questa notizia viene da Simon Larouche’s Profilo LinkedIn. Ha lavorato da marzo 2017 a febbraio 2018 I Guardiani della Galassia della Marvel Presso lo sviluppatore Eidos-Montréal era il play manager online per il segmento multiplayer, che ha indicato che è stato cancellato. Ad un certo punto durante lo sviluppo del gioco, è stato deciso di andare in una direzione diversa e passare a un gioco puramente individuale. Il gameplay ora consiste in azioni corpo a corpo, armi da fuoco a lungo raggio ed elementi tattici, e i giocatori possono comandare altri Guardiani intorno a loro ed eseguire attacchi specifici.

Anche se non ci sarà alcun multiplayer Guardiani della GalassiaIl gameplay del gioco in arrivo sembra impressionante. Uscita prevista il 26 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC.

