Google potrebbe correggere il pulsante dei segnalibri di Chrome spostando il pulsante dell’elenco di lettura

Google ha recentemente cambiato il browser Chrome trasformando il pulsante dei segnalibri in un’opzione ibrida per salvare le pagine nell’elenco di lettura o semplicemente aggiungerle ai segnalibri.

Non sorprende che ad alcune persone non sia piaciuto il cambiamento, soprattutto perché ha trasformato il salvataggio di un segnalibro in un processo leggermente più lungo. Tuttavia, sembra che Google stia lavorando per separare l’elenco di lettura e i segnalibri nei propri pulsanti. Utente Reddit’in / Leopeva64-2‘ (Attraverso Polizia Android) ha individuato un flag per abilitare la modifica in Chrome Canary, che è una build anticipata dei prossimi aggiornamenti di Chrome disponibili per il test.

Come aggiornamento rapido, il flag di Chrome è un’impostazione semi-nascosta che viene spesso utilizzata per attivare funzionalità sperimentali o personalizzare in altro modo il browser. Gli utenti possono trovarlo digitando “chrome://flags” nella barra degli indirizzi di Chrome. Tuttavia, a meno che tu non sappia cosa fa una bandiera, è meglio non cambiarla perché le bandiere possono rompere le cose.

Tuttavia, questa volta, la bandiera non è ancora nemmeno nell’elenco “chrome://flags”. Lo strumento di sviluppo di Google Chrome, Chromium Gerrit, includeva un file L’ultimo post in dettaglio i piani per l’aggiunta della bandiera. Facendo riferimento all’utente Reddit ‘u/Leopeva64-2’ è stato in grado di abilitare il flag utilizzando la riga di comando.

Attualmente, il tag sta riportando il pulsante del segnalibro alla sua forma precedente, senza l’elenco di lettura. Sebbene questo possa essere sufficiente per alcuni utenti, altri potrebbero scoprire che non esiste. Il problema principale con il tag nella sua forma attuale è che non aggiunge un altro modo per gli utenti di aggiungere qualcosa alla loro lista di lettura.

Pertanto, chiunque desideri utilizzare la funzione dell’elenco di lettura ma desidera anche separarlo dal pulsante dei segnalibri dovrà mantenere la barra dei segnalibri sempre aperta per accedere e aggiungere all’elenco di lettura. Per coloro che mantengono aperto il segnalibro, questo non dovrebbe essere un grosso problema. Le persone come me a cui piace nascondere la barra dei segnalibri ovunque, ma la nuova scheda (dove la sto già utilizzando) probabilmente non apprezzerà la bandiera. Speriamo che Google modificherà ulteriormente la bandiera prima che arrivi.

Infine, per quelli sul canale Chrome stabile che non vogliono aspettare che questo flag arrivi a te, c’è un’altra opzione per sbarazzarsi dell’elenco di lettura. Andare su “chrome://flags/#read-later” e selezionare “disabilita” dovrebbe rimuovere l’elenco di lettura da Chrome e ripristinare la vecchia funzionalità dei segnalibri.

Non aiuterebbe nessuno che voglia usare una lista di lettura, ma a giudicare dal sentimento che ho visto online, la gente non lo vuole comunque.

Fonte: gerite cromataE il Reddit (Leopeva64-2) Attraverso: Polizia Android