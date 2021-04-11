Google Maps привели чоловіка на інше весілля до чужої нареченої – Світ

2 ore ago Allegria Manna

Наречений в Індонезії приїхав на зустріч з власною нареченою, але потрапив в інше місце. Чоловік ледь не одружився із незнайомкою, утім помилку вчасно виявили. Стався курйоз через помилку в Google Maps.

Про це пише The Indian Specific.

Інцидент стався на території провінції Центральна Ява. Згідно з місцевими традиціями, наречений йде зі свого будинку до будинку нареченої, де вони зустрічаються, а потім одружуються. У святковий день майбутній чоловік повинен був знайти дорогу до місця призначення за допомогою карт.

Утім, збій в Google Maps привів чоловіка і його гостей до іншого селища, де за збігом обставин теж відбувалося весілля, а наречений запізнювався. Сама ж наречена, до якої прийшов незнайомий чоловік в оточенні невідомих їй людей, дуже здивувалася, бо нікого з них вона не знала.

“Я була вражена, коли побачила людей, які супроводжували цього чоловіка, оскільки не впізнала нікого з них”, – розповіла наречена Марія Ульфа, яка чекала нареченого, який затримався у дорозі.

Один з рідних в розмові випадково дізнався, що наречений і його гості прийшли з іншого селища. Незважаючи на це, зустріли весільний кортеж дуже привітно. Нареченому потім підказали правильну дорогу і він доїхав вже до своєї дружини.

Нагадаємо, раніше в італійському міста Бауне, який розташовано на острові Сардинія, влада закликала людей не покладатися на Google Maps.

Як повідомлялося, для протидії коронавірусу Google Maps запускає оновлення свого застосунку, щоб попередити користувача про скупчення людей у потрібному йому транспорті, чи про чинні обмеження в регіоні, куди він прямує. 

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