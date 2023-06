Google Keep introduce una nuova versione di Single note Wear OS Tile

A seguito dell’annuncio all’inizio di questo mese, Google Keep ha introdotto un riquadro del sistema operativo Wear con nota singola, apportando alcune altre modifiche visive all’app per Android.

Il componente aggiuntivo Google Keep for Wear OS ti consente di “selezionare una delle tue note da visualizzare nella casella”. Segue a marzo il rilascio del widget per le home screen di Android, mentre è presente anche un box per la creazione delle note.

L’opzione Scegli nota mostra lo stesso feed con il feed bloccato che appare per primo. Ottieni quattro righe di testo per nota o elenco, il che è un po ‘limitante, mentre vengono visualizzati i colori di sfondo. Nei nostri test, la selezione di un’immagine funziona ma rende solo Tile nero, anche se toccando si aprirà comunque Keep.

Facendo clic sulla nota completa si apre e ti consente di eseguire un’azione (aggiungi promemoria, pin o archivio) in basso, ma non ti consente di accedere al feed principale dopo. Scorrendo indietro si esce da Keep e si torna al riquadro.

Nel frattempo, puoi aggiungere più caselle per appunti individuali. È una bella aggiunta, ma potrebbe essere ancora migliore se Wear OS offrisse una modalità Always On Display (AOD) per i riquadri. Così com’è, tenere premuto il polso offusca lo schermo. Questo è stato un lancio lato server con l’ultima versione (5.23.202.03.97) di Google Keep per Wear OS.

Altrove, Keep per Android vede più elementi fisici. Il cassetto di navigazione ora presenta angoli arrotondati, cosa che è apparsa di recente anche in altre app proprietarie.

In Impostazioni, gli interruttori sono stati aggiornati ai componenti M3 con un design simile a una pillola. Questo è arrotolato largo.

