Google fornisce ufficialmente parti Pixel su iFixit

Google sta collaborando con iFixit per semplificare la riparazione dei telefoni Pixel fornendo parti originali online.

L’azienda pubblicizza una “linea completa di parti per le comuni riparazioni dei telefoni Pixel”, comprese batterie, fotocamere e display. Quest’ultima è una cosa comune che si rompe, mentre la sostituzione della batteria estenderà il tempo di utilizzo del dispositivo. Questi componenti saranno disponibili singolarmente o come parte di iFixit kit di riparazione Gli strumenti necessari per eseguire la riparazione includono:

Un elenco esatto non è stato fornito oggi, ma le parti saranno introdotte dal Pixel 2 del 2017 al Pixel 6 Pro dell’anno scorso, mentre Google si impegna a supportare i modelli futuri con questa iniziativa. Le guide di riparazione per i dispositivi Google Pixel saranno disponibili anche da iFixit:

Continueremo a scrivere il nostro passo dopo passo telefono Google Pixel Guide di riparazione, che sono complete fino al Pixel originale. Le guide di riparazione sono disponibili per ogni pixel entro Pixel 5e scrivere prove per 5 aE il 6E il 6 Pro proprio adesso. iFixit

I ricambi originali Google saranno disponibili “entro la fine dell’anno” negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, nell’UE e in Australia. La Società ha in mente specificamente “professionisti di riparazione indipendenti e consumatori qualificati con competenze tecniche pertinenti” per questo programma.

iFixit ha una partnership simile con Samsung Assunto per questa estate, mentre in precedenza lavorava con Motorola Kit di riparazione fai-da-te ufficiali. Oggi ha aggiunto:

Negli ultimi cinque anni abbiamo collaborato con il team di Google per migliorare la riparabilità dei telefoni Pixel e non vediamo l’ora di continuare questa relazione.

Guardando al futuro, Google dice che si espanderà [its] Riparazione della rete e miglioramento della riparabilità tramite [its] Prodotti.” Il precedente di oggi include gli improbabili fornitori di supporto per i telefoni Pixel Stati Uniti e Canadae il Regno Unito, la Germania e il Giappone con “altri in arrivo”. inoltre:

Forniamo anche formazione, documentazione, strumenti e parti ai nostri partner di riparazione autorizzati e pianifichiamo di espandere questa disponibilità in futuro.

Google afferma che le soluzioni più semplici fanno parte dei suoi più ampi sforzi per rendere i dispositivi sostenibili, incluso l’utilizzo di materiali riciclati in tutti i prodotti futuri, spedizioni a zero emissioni di carbonio e imballaggi a zero plastica. entro il 2025.

