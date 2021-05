Google e SpaceX hanno annunciato una partnership strategica: Starlink Satellite Internet per connettersi a Google Cloud

Nel 2015 Google investire Un miliardo di dollari per Starlink Global Satellite Internet System.

13 maggio, Google Pubblicizza Sulla partnership con SpaceX. L’obiettivo di questa collaborazione è integrare l’Internet satellitare Starlink in rapida espansione nell’infrastruttura Google Cloud.

SpaceX installerà terminali Starlink nei data center cloud di Google in tutto il mondo per sfruttare l’infrastruttura cloud del gigante della ricerca. Allo stesso tempo, Google utilizzerà Internet via satellite ad alta velocità per costruire la sua base di clienti aziendali. In altre parole, è un’unione reciprocamente vantaggiosa.

La posizione delle stazioni terrestri nei data center migliorerà notevolmente la latenza e l’instabilità. I dati possono viaggiare dal terminale utente al server senza toccare Internet. Elon Musk (@elonmusk) 13 maggio 2021

Commentando la partnership con Google Cloud, il capo di SpaceX Elon Musk ha dichiarato su Twitter che il posizionamento delle apparecchiature di terra nei data center cloud di Google ridurrebbe significativamente la latenza e il disorientamento (deviazioni indesiderate di frequenza o di fase di un segnale trasmesso).

SpaceX installerà la prima stazione Starlink nel data center di Google a New Albany, Ohio. Google ha promesso di condividere i dettagli della partnership entro la fine dell’anno.

SpaceX aveva precedentemente stipulato una partnership simile con Microsoft, accettando di combinare le stazioni di terra SpaceX con le funzionalità di rete di Azure.

Starlink

SpaceX ha sviluppato il progetto Starlink almeno da allora Fine 2014 Quindi, per la prima volta, Elon Musk ha annunciato l’intenzione di connettere tutto il mondo a Internet via satellite. Alla fine di ottobre 2020, Starlink è entrato nella fase di beta testing pubblico, in tre mesi di test pilota di Starlink in tre paesi. Più di 10mila abbonati collegati in totale… Elon Musk lo ha recentemente affermato Il numero di richieste di connessione Starlink ha superato 500.000.

Con il recente lancio di SpaceX in esso decimo Lanciata e atterrata nello stesso stadio del Falcon 9, la costellazione orbitale di Starlink ha raggiunto 1.554 satelliti (primo stadio – 1.584 veicoli). Già quest’estate, Starlink Internet Satellite TV, che Fornisce davvero una velocità massima di 400 Mbps, Dovrebbe essere fuori versione beta ed entro la fine dell’anno dovrebbe coprire la maggior parte del pianeta ed essere completamente mobile. SpaceX sta già lavorando a una versione mobile della stazione Internet satellitare Starlink.

Il 27 aprile, il regolatore statunitense ha consentito a SpaceX di posizionare 2.814 satelliti in un’orbita circolare con un’altitudine di 550 km invece dei 1.150 km originariamente previsti. Nel frattempo, Elon Musk il 4 maggio RaccontareFinora, SpaceX ha raccolto più di 500.000 app di connettività Starlink e non ci sono problemi tecnici nel soddisfare la domanda attuale.