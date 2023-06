Google Details Image Editor per l’editing di immagini orientato al testo

Il lavoro di Google sulla creazione di testo in immagine Oggi continua con E “Editor di immaginiUno strumento che consente di modificare le immagini orientate al testo (o al disegno interno).

… L’editing di immagini guidato da testo (TGIE) è un compito pratico che prevede la modifica e la fotografia di immagini create piuttosto che rifarle interamente.

Ad alto livello, Imagen Editor ti consente di inviare un’immagine, scegliere l’area che desideri modificare/cambiare e quindi emettere un prompt di testo per quell’area specifica. Il resto dell’immagine non viene toccato.

Un esempio mostra mostrare il corpo di un cane e poi chiedere una “tuta spaziale rossa con una stella bianca”. A destra, la demo aggiunge un “razzo di cartone”, mentre la cosa più impressionante è l’aggiunta di “cuffie da gioco blu”.

Google ha rilasciato molti altri esempi e Documento di ricerca di accompagnamento Ma per il resto “non rilascia al pubblico Imagen Editor”, citando “preoccupazioni per l’IA responsabile”. anche i piedi PubblicazioneUn metodo che misura la qualità dei modelli di modifica delle immagini.

In termini di applicazioni pratiche, Google nota come TGIE possa consentire “modifiche rapide, automatizzate e controllabili”. [as] Una soluzione conveniente quando si ricreano le immagini richiede molto tempo o è irrealizzabile (ad esempio, modificare le cose nelle foto delle vacanze o perfezionare i dettagli intricati di un simpatico cucciolo creato da zero). Arriva quando Google Foto sta ottenendo una funzione Magic Editor che sfrutta gli elementi di intelligenza artificiale sintetica.

Nei prodotti di consumo, i modelli Imagen e Google Text-to-Image devono prima essere disponibili per gli utenti in Presentazioni Google. Questo test è iniziato di recente presso Workspace Labs, mentre è stato anche annunciato che avrebbero creato immagini per sfondi personalizzati di Google Meet.

Maggiori informazioni su Imagen: