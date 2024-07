Gli Stati Uniti donano l'aereo cargo militare C-130H Hercules alle forze di difesa del Botswana – AeroTime

Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente donato un aereo cargo militare C-130H Hercules alle forze di difesa del Botswana per supportare le missioni di difesa, umanitarie e di risposta alle emergenze del paese a livello locale e all'interno della regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC).

Il C-130H è stato precedentemente utilizzato dall'aeronautica degli Stati Uniti (USAF) ed è arrivato in Botswana il 24 maggio 2024. È stato ufficialmente consegnato alla Botswana Defence Force durante una cerimonia di consegna il 27 giugno 2024 all'aeroporto internazionale Sir Seretse Khama (GBE).

Il passaggio di consegne è coinciso con la conferenza dei capi della difesa africani tenutasi in Botswana.

Vedi altro Nelle parole del Ministro della Difesa e della Sicurezza del Botswana Kagiso Mosi: “Le Forze di Difesa del Botswana e questo aereo rimarranno una forza del bene”. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Botswana Howard Van Vranken ha dichiarato: “Il continuo impegno del Botswana a favore della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza regionale continua… pic.twitter.com/mhzGV6WoqW — Ambasciata degli Stati Uniti in Botswana (@USEmbassyBW) 28 giugno 2024

“Il trasferimento di questo aereo dagli Stati Uniti al Botswana è una testimonianza di come gli Stati Uniti e il Botswana stanno lavorando insieme per portare avanti un impegno condiviso per la pace, la sicurezza e la prosperità nella regione”, ha affermato l'ambasciatore americano in Botswana Howard Van Vranken. in una dichiarazione.

“Gli Stati Uniti sono onorati di svolgere un ruolo nel garantire che le forze di difesa del Botswana abbiano la capacità di svolgere missioni vitali non solo in Botswana, ma anche quando vengono chiamate a livello regionale”, ha aggiunto Van Vranken.

L'Hercules C-130H da 30 milioni di dollari è stato assegnato attraverso il programma statunitense sui materiali per la difesa in eccesso, in base al quale gli Stati Uniti trasferiscono o consegnano attrezzature per la difesa in eccesso a governi stranieri o organizzazioni internazionali.

L'ambasciata americana a Gaborone ha affermato che la donazione dell'aereo C-130H è in linea con la strategia statunitense nei confronti dell'Africa sub-sahariana, che enfatizza la cooperazione in materia di sicurezza e lo sviluppo delle capacità.

Il Lockheed C-130 Hercules è un aereo da trasporto militare quadrimotore turboelica americano progettato e costruito da Lockheed Martin, noto per la sua durata e versatilità. Sono utilizzati da operatori negli Stati Uniti e a livello internazionale per svolgere una serie di missioni, tra cui la lotta agli incendi, la fornitura di aiuti umanitari e la conduzione di missioni di ricerca, salvataggio e difesa.