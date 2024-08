Gli scienziati hanno appena scoperto una creatura vecchia di 520 milioni di anni, grande quanto un granello di sabbia. Questa scoperta nasconde molti segreti

Questa straordinaria scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, rivela dettagli anatomici di sorprendente precisione. Utilizzando tecniche avanzate di scansione a raggi X, gli scienziati sono stati in grado di esplorare l'interno di una minuscola creatura risalente a più di 500 milioni di anni fa. Ecco una semplice panoramica dell’evoluzione della vita sulla Terra.

La scoperta e il suo contesto

La creatura chiamata Youti yuanshi è stata scoperta nel Depositi rocciosi di 520 milioni di anni in Cina Il fossile è stato ritrovato conservato in uno stato di conservazione eccezionale dai ricercatori dell'Università dello Yunnan, provincia situata nella parte più meridionale del Medio Regno.

Il ricercatore capo, il dottor Martin Smith, ha descritto la scoperta come un “sogno fossile”. Perché questa unicità? Perché questo granello di sabbia che una volta era vivo esisteva Completamente conservato allo stadio larvaleOppure immaturo quando il suo corpo è ancora in via di sviluppo. “Osservare questi stadi iniziali è in realtà la chiave per comprendere come si formano queste forme adulte, non solo attraverso lo sviluppo, ma anche attraverso l'evoluzione”, afferma il dott. Smith. “Ma le larve sono così piccole e fragili che le possibilità di trovare larve fossilizzate sono quasi inesistenti – o almeno questo è quello che pensavo.”

Tecniche all'avanguardia utilizzate per comprendere Youti yuanshi

Per rivelare i segreti di Youti Yuanshi, i ricercatori hanno utilizzato Raggi X forti. Molto forte. Il fossile è stato montato sulla testa di uno spillo per la scansione presso la struttura Diamond Light Source di Oxford. Lì furono rivelati i suoi segreti interiori. “Quando ho visto le incredibili strutture preservate sotto la sua pelle, sono rimasto a bocca aperta.” Dice il dottor Smith.

I risultati sono stati pubblicati in naturaMostra dettagli anatomici microscopici, inclusi i vasi sanguigni e il sistema nervoso. È uno sguardo all'interno del corpo di uno dei più antichi antenati dei moderni insetti, ragni e granchi. Artropodi.

Quasi non abbiamo immagini così precise

Veri segreti svelati

“La fossilizzazione naturale ha raggiunto una conservazione quasi perfetta.” afferma la coautrice dello studio, la dott.ssa Catherine Dobson dell'Università di Strathclyde. Il dottor Smith ritiene che ciò possa essere stato causato da alte concentrazioni di fosforo nell'oceano dove questa larva visse e morì per un breve periodo. “Viene trascinato negli oceani quando le rocce sulla terra si erodono”, spiega. “Sembra che questo fosforo abbia infuso i tessuti del nostro fossile”, cristallizzandone il minuscolo corpo.

Grazie a questa straordinaria fossilizzazione di una forma di vita primitiva allo stadio larvale, abbiamo imparato molto sull'evoluzione di miliardi di animali moderni. I ricercatori hanno creato immagini 3D di regioni cerebrali in miniatura, ghiandole digestive, un sistema circolatorio primitivo e persino tracce dei nervi che alimentano le semplici gambe e gli occhi del bruco. La cavità cerebrale, divisa in parti, ha rivelato il “nucleo” ancestrale delle teste segmentate specializzate di insetti moderni, ragni e granchi, che poi si sono evolute fino a sviluppare varie appendici come antenne, apparato boccale e occhi.

Yue Yuanshi appartiene al periodo Cambriano, spesso chiamato “esplosione cambriana” a causa della rapida diversificazione di forme di vita complesse. La presenza di creature così piccole e complesse suggerisce che gli ecosistemi del Cambriano fossero già ben sviluppati, con catene alimentari e interazioni ecologiche complesse. Anche più di quanto pensavamo di sapere già.

