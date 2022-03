Gli incendi nel Colorado in rapido movimento costringono 19.000 persone a lasciare le loro case

Le autorità hanno ordinato a 19.000 persone di lasciare le loro case sabato a causa di un incendio in rapida diffusione in Colorado, sulle colline a sud della città universitaria di Boulder, vicino al luogo del devastante incendio del 2021 che ha distrutto più di 1.000 case.

Secondo il Boulder Office of Emergency Management, gli incendi sono aumentati a 50 ettari nel tardo pomeriggio senza contenimento. Gli ordini di sfratto riguardavano 8.000 case.

La polizia ha detto su Twitter che le terre selvagge protette stavano bruciando vicino al quartiere di Table Mesa e al National Center for Atmospheric Research. Le autorità lo chiamarono NCAR.

Al momento stiamo lavorando su più notifiche per la community, ma se ti trovi in ​​una di queste aree ombreggiate, lascia perdere ora.

L’incendio si è verificato in un’area in cui un incendio ha distrutto 1.000 case l’anno scorso nella contea di Boulder senza personalità giuridica e nei sobborghi di Superior e Louisville.

Gli alti funzionari della città hanno detto ai residenti in un’e-mail che non c’erano preoccupazioni immediate per la comunità.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Boulder ha detto che le fiamme si stavano spostando da sud a sud-est verso El Dorado Springs. I vigili del fuoco di Boulder stavano combattendo l’incendio.

Sabato a Boulder, in Colorado, una petroliera monomotore fa cadere l’acqua sull’incendio della NCAR mentre brucia ai piedi del sud del National Center for Atmospheric Research. (Helen H. Richardson/The Denver Post/Associated Press)

L’Eldorado Canyon State Park è chiuso e le autorità hanno ordinato alle persone che camminano o si arrampicano nell’area di andarsene. La polizia di Boulder dell’Università del Colorado sta evacuando il campus meridionale e la polizia sta bloccando il traffico in direzione ovest sulle strade vicino all’incendio.

La portavoce di Boulder Fire-Rescue, Maria Washburn, ha detto che l’incendio è scoppiato intorno alle 14:00 GMT di sabato. La polizia di Boulder ha detto che il centro operativo di emergenza è stato attivato. Gli allarmi di emergenza sono stati inviati ai telefoni cellulari entro un raggio di 0,4 km dal centro di ricerca.

L'area dell'incendio è attualmente di 126 acri senza alcun contenimento.

“Il messaggio è di evacuare l’area a causa dei rapidi incendi a #Rock”, ha detto la polizia.

Non ci sono state informazioni immediate sulla causa dell’incendio.

Il cielo è sereno e la temperatura è di circa 23°C con una velocità del vento di 40 km/h.