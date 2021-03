Giochi PlayStation Plus gratuiti marzo 2021: voci, perdite, una conferma

Oddworld: Soulstorm Credito: Sony



L’annuncio mensile di nuovi giochi su PlayStation Plus non è stato regolare come in passato, ma sappiamo sicuramente che arriverà nei prossimi giorni: è rimasto solo marzo 2021, dopotutto, quindi supponendo di lo avremo nei prossimi tre giorni, per non sfuggire al calendario. Ci sono alcuni fattori interessanti qui con i giochi PlayStation Plus gratuiti per aprile 2021, quindi diamo un’occhiata a previsioni, voci, perdite e altro ancora.

Innanzitutto, sappiamo già quali giochi avremo. Oddworld: Soulstorm Verrà lanciato su PlayStation Plus il 6 aprile. Questa è solo la versione PS5, quindi segue una tradizione Bogusnax E il Distruggi tutte le stelleEntrambi sono stati rilasciati gratuitamente per gli utenti PS5 e sono rimasti per due mesi. Non vedo l’ora: Oddworld è abbastanza vecchio da essere un franchise venerato, ma ama saltare nei generi e cogliere opportunità abbastanza strane da eguagliare il suo eroe bizzarro, quindi vedremo cosa ci ritroveremo qui.

Ci sono anche molti giochi gratuiti su PlayStation in questo momento come parte dell’iniziativa Play at Home, che è il tentativo di Sony di incoraggiare le persone a rimanere in casa un po ‘più a lungo: Scherzi a parte, se le persone smettono di diffondere il virus per un mese mentre abbiamo fatto vaccinazioni Tra le braccia, possiamo davvero superare questa cosa. Puoi scaricarli per conservarli, e lo sono veramente buono. Sono: The Witness, Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, Astro Bot Rescue Mission (PSVR), Moss (PSVR) e Thumper (PSVR). E il Bestia di carta (PSVR). Ti mancano quattro di quelli che non hanno le cuffie, ma anche senza queste questa è un’ottima lista.

Ma questi non sono giochi PlayStation Plus gratuiti, anche se è figlio di PlayStation free. Oltre a ciò, siamo all’oscuro come al solito: c’è stato un momento a cui la gente ha pensato Civiltà VI Sarà sulla lista, ma poi 2K ha rivelato un weekend gratuito per il gioco che sembra proprio come sarà invece.

Se volessimo giocare al gioco in cui stavamo cercando di abbinare le prossime versioni con potenziali giochi gratuiti, lo sviluppatore Housemarque sarebbe pronto per la sua prossima versione di Ritorno. Non dirò di no ad alcuni dei titoli arcade passati di questo sviluppatore: cose come Resojun, MatervalAnche se è piuttosto eccellente Super Stardust HD.

Ho visto alcune voci totalmente infondate Sekiro: Le ombre muoiono due volteSarebbe un colpo di stato importante, ma non impossibile: visto l’ultimo mese Remake di Final Fantasy VII, Il che equivaleva a ricevere un servizio pesante.

Oltre a ciò, è un mistero! Vedremo cosa accadrà probabilmente martedì e forse mercoledì.