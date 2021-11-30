Ghislaine Maxwell davası: Epstein’e aracılıkla suçlanan Maxwell ‘günah keçisi’ yapıldığını savundu

25 minuti ago Allegria Manna

Kaynak, Reuters

Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde tutulan Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davanın ilk duruşması New York’ta yapıldı.

Savcılar Maxwell’i, pedofili suçundan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein’e yaşı küçük kızlar bulmakla suçladı.

59 yaşındaki Maxwell ise hakkındaki suçlamaları reddederek, Epstein’in suçlarına karşı bir günah keçisi olarak kullanıldığını savundu.

Savcılar ise uzun süredir birlikte olan ikilinin “suç ortaklığı” yaptığını iddia ediyor.

Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulundu. Ölümü resim kayıtlara intihar olarak geçti.

Kefalet talebi reddedilen Ghislaine Maxwell, bir yıldır cezaevinde tutuluyor ve 80 yıl hapis cezası talebi ile yargılanıyor.

Davanın savcısı Lara Pomerantz, mahkemedeki açılış konuşmasında Maxwell için, “O genç kızları hedef seçti, onları manipüle ederek, cinsel istismara uğramaları için servis etti” dedi.

‘O Jeffrey Epstein değil.’

İddia makamı Ghislaine Maxwell’in Epstein’in suçlarında kilit rol oynadığını savunuyor.

Savunma ise Maxwell’in, Epstein mahkemeye çıkarılamadığı için yargılandığını öne sürüyor.

Avukat Bobbi Sternheim de açılış konuşmasında bu iddianın altını çizdi ve “Müvekkilime yöneltilen suçlamaların sorumlusu Jeffrey Epstein… Ama Jeffrey Epstein değil” dedi.

Ghislaine Maxwell hakkındaki 8 ayrı seks ticareti suçlaması ve diğer suçlamalar karşısında suçsuz olduğunu savundu.

Dava kapsamında ele alınacak iddialar 1994 ve 2004 yıllarını kapsıyor.

Savcılar, Maxwell’in Epstein’in sağ kolu olduğunu iddia ediyor.

Savcılara göre, 14 yaşına kadar kızların istismar edildiği evin sahibesi Maxwell’di ve iddia konusu istismar ortamının sıradanlaşmasına aracı oldu.

Maxwell’in avukatları, tanıkların hafızlarının, çıkan haberler ve diğer etkiler yüzünden bulanıklaştığını öne sürüyor.

Kaynak, Getty Photos

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Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell 2005’te bir etkinlikte

Bir dönem Epstein’in kız arkadaşı olan ve daha sonra, Epstein’ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia edilen Maxwell, Epstein’in Temmuz 2019’da gözaltına alınmasından bu yana kamuoyu önünde görülmüyordu ve yeri bilinmiyordu.

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New York’taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein’in New York’taki evi ve Florida’daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Epstein, Ağustos 2019’da Manhattan’da tutulduğu hücrede kendisini öldürmüştü.

Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein’in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991’de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell’in kızı.

Kaynak, Getty Photos

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Ghislaine Maxwell ve babası Robert Maxwell

Maxwell’in bağlantılarını kullanarak Epstein’ı Monthly bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020’de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York’a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

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